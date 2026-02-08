ডলি জহুরের সঙ্গে ভালোবাসা দিবসের নাটকে শিউলি শিলা

সিনেমায় আর নিয়মিত অভিনয় করেন না ডলি জহুর। তবে নাটকে সময় দিচ্ছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের স্বপ্ন ছিল শিউলি শিলার। কিন্তু ব্যাট-বলে মিলছিল না। এবার হলো সেই সুযোগ। ভালোবাসা দিবসের একটি নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করলেন ডলি জহুর ও শিলা। নাটকটির নাম ‘বসন্ত এসে গেছে’। রচনা করেছেন রেজাউর রহমান ইরাজ, পরিচালনায় হাসান শিকদার। আসছে ভালোবাসা দিবসে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছে নাটকটি।
গতকাল রাজধানীর অদূরে উলুখোলাতে শুটিং হয়েছে বসন্ত এসে গেছে নাটকের। এতে শিউলি শিলা অভিনয় করেছেন নীলু চরিত্রে। নীলুর শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করছেন ডলি জহুর। নাটকে শিলার বিপরীতে তাঁর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করছেন শফিউল আলম বাবু।
ডলি জহুরের সঙ্গে প্রথম কোনো নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিউলি শিলা। তিনি বলেন, ‘অনেকের সঙ্গেই অভিনয় করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডলি জহুর আন্টির সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ হয়নি। এবারই প্রথম তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি। ভীষণ ভালো লাগছে আমার। সেই ছোটবেলা থেকে তাঁর অভিনয় দেখছি। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমি যখন অভিনয় শুরু করি, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার। অবশেষে সেই সুযোগ এল। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। মন দিয়ে অভিনয় করেছি। এত বড় মাপের অভিনেত্রী হয়েও তিনি অতি সাধারণ। তাঁর কথা, আচরণে আমি মুগ্ধ। তাঁর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। কৃতজ্ঞতা পরিচালকের প্রতি, এমন সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য।’
নাটকটিতে অভিনয় করা প্রসঙ্গে ডলি জহুর বলেন, ‘গল্পটা ভালো লেগেছে। সুন্দর গল্প। তাই অভিনয় করছি। নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করেও ভালো লাগছে। শিউলি শিলা ভালো করছে। তার মধ্যে ভালো করার চেষ্টা রয়েছে।’