ছোটপর্দার আলোচিত ঘটনা

অক্টোবরে তানজিন তিশার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করে একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, তিশা শাড়ি নিয়েছেন, কিন্তু শর্ত অনুযায়ী সেই শাড়ি পরে ছবি তুলে ফেসবুকে প্রমোশন করেননি। এই ঘটনায় তিশার বিরুদ্ধে মামলা করে প্রতিষ্ঠানটি। পরে আরও একজন উদ্যোক্তা তিশার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেন।
প্রায় দুই দশক পর এ বছর বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) শুরু হয়েছে সৃজনশীল ও মেধাবী শিশু-কিশোরদের সন্ধানে আয়োজিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যথাক্রমে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী ও সুনামগঞ্জের শুভমিতা তালুকদার।
নাট্যনির্মাতা নাসির উদ্দিন আহমেদ মাসুদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে গত সেপ্টেম্বরে মামলা করেন তাছলিমা খাতুন আয়েশা নামের এক অভিনয়শিল্পী। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় নির্মাতাকে।
গত জানুয়ারিতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলের রাজবাড়িতে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র শুটিং চলাকালে অতিরিক্ত জনসমাগমের কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আবার শুরু হয় শুটিং।
২০১৮ সালে গুঞ্জন রটেছিল, সংসার ভেঙেছে অভিনেত্রী আফসান আরা বিন্দুর। তবে বিচ্ছেদ নিয়ে তখন কোনো কথা বলেননি বিন্দু কিংবা তাঁর স্বামী। অবশেষে এ বছর ডিসেম্বরে নিজের বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করে অভিনেত্রী জানান, ২০১৭ সাল থেকেই স্বামী আসিফ সালাহউদ্দিন মালিকের সঙ্গে সেপারেশনে ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁদের।
গত বছর থেকে নাটকে নিয়মিত হয়েছেন সুনেরাহ। বেশির ভাগ নাটকে তাঁর বিপরীতে দেখা গেছে আরশ খানকে। পর্দার বাইরে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে রয়েছে নানা গুঞ্জন। তবে আরশ ও সুনেরাহ দুজনেই বিষয়টি গুজব বলে জানিয়েছেন।
পাঁচ বছর কাজল আরেফিন অমির ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ থেকে দূরে থাকার পর গত সেপ্টেম্বরে আবার সিরিয়ালের নেহাল চরিত্রে ফিরেছেন তৌসিফ মাহবুব।
গত মার্চে ছোট পর্দার নায়কদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তোলেন অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা। তাঁর অভিযোগ, বেশির ভাগ নাটক তৈরি হচ্ছে নায়কদের সিদ্ধান্তে। এমনকি তিনিও শিডিউলের জন্য পরিচালক নয়, নায়কদের কাছ থেকে ফোন পান বলে জানিয়েছেন।