হাবিব ও আতিয়া আনিসার নতুন গান ‘তোর আদরে’

আবারও হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে দ্বৈত গান গাইলেন আতিয়া আনিসা। গতকাল হাবিব ওয়াহিদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে ‘তোর আদরে’ শিরোনামের নতুন গানটি। অমিতা কর্মকারের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হাবিব ওয়াহিদ।
নতুন এই গান প্রসঙ্গে আতিয়া আনিসা বলেন, ‘হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে তোর আদরে গানটি নিয়ে আমি খুব এক্সসাইটেড। তাঁর সঙ্গে গাওয়া আগের গানগুলো যেভাবে দর্শক-শ্রোতার ভালোবাসা পেয়েছিল, আশা করছি নতুন গানটিও একই রকম ভালোবাসায় সিক্ত হবে।’
ইউটিউবের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই, স্বাধীন মিউজিকসহ বিভিন্ন অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশ পেয়েছে তোর আদরে গানটি।
হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে আতিয়া আনিসার প্রথম দ্বৈত গান প্রকাশ পেয়েছিল দুই বছর আগে ২০২৩ সালে। মারুশার লেখা ‘হোক বাড়াবাড়ি’ শিরোনামের গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছিলেন হাবিব। এরপর ‘কোন খেয়ালে’ ও ‘ঘোর কেটে যায়’ শিরোনামের আরও দুটি গান প্রকাশ পেয়েছিল এই জুটির।
চলতি মাসের প্রথমার্ধে হাবিব প্রকাশ করেছিলেন নিজের কণ্ঠের ‘জানি না’ গানটি। শ্রাবণের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হাবিব ওয়াহিদ।
এদিকে প্রথমবারের মতো সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আতিয়া আনিসা। সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যে ১৪টি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ২৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে আতিয়া বলেন, ‘গান নিয়েই বড় হয়েছি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, নিজের গান নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো এবং দেশের সংগীতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা। সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এটি আমার প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ; তবে গান নিয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সফর। আশা করি, এই পথ আরও দীর্ঘ হবে, বাংলা গানকে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন আরও সত্যি হয়ে ধরা দেবে।’