বিশ্বসংগীতের জমকালো বছর

বিশ্বসংগীতে এত সফল বছর আগে খুব কমই এসেছে। বিশ্বজুড়ে শিল্পীরা বেরিয়েছেন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে। এসব কনসার্ট উপভোগ করতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ভক্তরা জড়ো হয়েছেন। ফলে অনেক দেশের জন্য কনসার্ট ও সংগীত উৎসব হয়ে উঠেছে রাজস্বের উৎস। ব্যাপকসংখ্যক নতুন গান ও অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে এ বছর, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে পেইড সাবস্ক্রিপশন বেড়েছে, সংগীতে এআইয়ের বিপ্লব ঘটেছে—সব মিলিয়ে বিশ্বসংগীতে ২০২৫ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
লাইভ মিউজিকের জন্য এটি ছিল যুগান্তকারী বছর। বিভিন্ন ব্যান্ড ও শিল্পী সংগীতসফরে বেরিয়েছেন। তাঁদের কনসার্টে দর্শকদের উপস্থিতি রেকর্ড ভেঙেছে। দি উইকেন্ডের ‘আফটার আওয়ারস টিল ডাউন’ ছিল এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ট্যুর। ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় এসেছে এ সফর থেকে। দর্শকসংখ্যার দিক থেকে ইতিহাসের অন্যতম বড় সংগীতসফর হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে কোল্ডপ্লের ‘মিউজিক অব দ্য স্পেয়ারস ওয়ার্ল্ড ট্যুর’। এ ছাড়া ওয়েসিসের ‘লাইভ ২৫ ট্যুর’, বিয়ন্সের ‘কাউবয় কার্টার ট্যুর’, এড শিরানের ‘ম্যাথমেটিকস ট্যুর’, ডুয়া লিপার ‘র্যাডিক্যাল অপটিমিজম ট্যুর’ নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।
এ বছর ইংরেজির পাশাপাশি আফ্রোবিটস, লাতিন পপ, আরবি পপও ব্যাপকভাবে শুনেছেন শ্রোতারা। কে-পপের প্রভাব এ বছর আরও বেড়েছে। রোজের ‘আপাতে’ গত বছর প্রকাশ পেলেও এ বছরও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল, বিভিন্ন টপচার্টে স্থান পেয়েছে গানটি। কে-পপ ব্যান্ড বিটিএসের সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে ফেরাটা কোরিয়ান ইন্ডাস্ট্রিকে আরও চাঙা করেছে। ‘কে-পপ ডেমন হান্টারস’ সিনেমার সাউন্ডট্র্যাক নিয়ে রীতিমতো উন্মাদনা তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে। এ ছাড়া, টুমরো এক্স টুগেদার এবং এসপা ব্যান্ডও পরিচিতি পেয়েছে।
এ বছর ফিরে এসেছে সিডি এবং ভিনাইল। শৌখিন সংগীতপ্রেমীরা ডিজিটালের তুলনায় ফিজিক্যাল মাধ্যমে আগ্রহী হচ্ছেন। সেটা মাথায় রেখে টেইলর সুইফট, ডেভিড বোয়ি, এড শিরান, বিলি আইলিশের মতো জনপ্রিয় শিল্পীরাও ভিনাইল এবং সিডিতে অ্যালবাম মুক্তি দিচ্ছেন। স্ট্রিমিংয়ের এই রমরমা সময়ে অ্যানালগ প্রযুক্তির পুনরুত্থান আশ্চর্য ঘটনাই বটে!
সংগীতাঙ্গনেও এ বছর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই আধিপত্য বিস্তার করেছে। গানের কারিগরেরা বিভিন্ন এআই অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যবহার করে গান বানাচ্ছেন। সেটা কতখানি নৈতিক কিংবা মৌলিক গানের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে প্রসঙ্গে বছরজুড়ে নানা তর্ক চলেছে পক্ষে-বিপক্ষে।