লন্ডনে এক মঞ্চে গাইবেন সাবিনা ইয়াসমীন ও মৌসুমী ভৌমিক

লন্ডনে আয়োজিত বাংলা বইমেলার বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানে গান গাইতে যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। আজ লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন তিনি। ১৯ অক্টোবর আয়োজিত অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে সাবিনা ইয়াসমীনের পাশাপাশি আরও গাইবেন পশ্চিমবঙ্গের সংগীতশিল্পী মৌসুমী ভৌমিক।
১৯ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডের মেফেয়ার ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন বাংলা বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব। স্থানীয় কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহায়তায় এই আয়োজন করছে উদীচী যুক্তরাজ্য শাখা। এ বছর অনুষ্ঠিত হবে আয়োজনের ১৬তম আসর। দিনব্যাপী বইমেলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে দুটি পর্বে। প্রথম পর্ব চলবে স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। কবিতা পাঠ, শিশু-কিশোরদের আবৃত্তিসহ থাকবে নানা কিছু। দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত থাকবে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সাবিনা ইয়াসমীন গেয়ে শোনাবেন তাঁর জনপ্রিয় বেশ কিছু গান। তাঁর সঙ্গে মিউজিশিয়ান হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের শিল্পীরা। বাংলাদেশ থেকে সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গে থাকছেন চন্দন দত্ত ও মনোয়ার হোসেন টুটুল। একই অনুষ্ঠানে মৌসুমী ভৌমিক গাইবেন তাঁর জনপ্রিয় গানগুলো।
এ প্রসঙ্গে সাবিনা ইয়াসমীন বলেন, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে প্রবাসী ভাইবোনেরাও কাজ করে যাচ্ছেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের খবর। বিদেশের মঞ্চে যখন গাইতে উঠি, সামনে যেন একখণ্ড বাংলাদেশ দেখতে পাই। যখন গান গাই, কী আবেগ নিয়ে সবাই গেয়ে ওঠেন আমাদের গান, আমাদের বাংলা গান। চেষ্টা করব, গান গেয়ে বরাবরের মতোই প্রবাসী ভাইবোনদের মন জয় করে আসতে।’
সাবিনা ইয়াসমীন জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান শেষে ২৫ অক্টোবর দেশে ফিরবেন তিনি।