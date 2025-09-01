হোম > বিনোদন > গান

লাবণ্যের কণ্ঠে নজরুলের গান ‘ঐ ঘর ভোলানো সুরে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ইয়াসমিন লাবণ্য। ছবি: সংগৃহীত

ইয়াসমিন লাবণ্য একজন সংগীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও উপস্থাপক। মাছরাঙা টেলিভিশনে নিয়মিতই দেখা যায় তাঁর উপস্থাপনা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির (ঢাকা) সিনিয়র নৃত্যশিল্পী হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু মৌলিক গান। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কিছু গানও কণ্ঠে তুলেছেন তিনি। এবার তিনি গাইলেন কাজী নজরুল ইসলামের ‘ঐ ঘর ভোলানো সুরে’ শিরোনামের গানটি। সংগীত আয়োজন করেছেন মো. স্মরণ ও কৌশিক আহমেদ অন্তর। গত শনিবার কৌশিক আহমেদ অন্তরের স্টুডিওতে গানটির ভয়েজ রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে অডিও সম্পাদনা ও ভিডিও তৈরির কাজ। চলতি মাসেই গানটি প্রকাশ করতে চান লাবণ্য।

লাবণ্য জানিয়েছেন, এরই মধ্যে স্টুডিওতে গানের ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছে। স্টুডিও ভার্সন ভিডিও দিয়েই গানটি প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিত হবে ব্যান্ড পার্টি নামের ফেসবুক পেজে।

ইয়াসমিন লাবণ্য জানিয়েছেন, নজরুলের গাওয়া আগের গানগুলো নিয়ে অনেকের প্রশংসা পেয়েছেন। তাই কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নতুন করে আবারও তাঁর গান কণ্ঠে তোলা। লাবণ্য বলেন, ‘এর আগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের “আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন”, “আমায় নহে গো”, “বেদনার পারাবার করে হাহাকার”, “নাইবা পেলাম তোমার গলার হার” গানগুলো গেয়েছি। গানগুলো প্রকাশের পর একটু একটু করে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছি। কবির প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে নতুন গান প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে গানটি সময়মতো রেকর্ডিং করতে পারিনি। আশা করছি চলতি সপ্তাহেই প্রকাশ করতে পারব। স্মরণ ভাই ও অন্তর ভাই দুজনেই বেশ যত্ন নিয়ে গানটি করছেন। অনেক সময় দিচ্ছেন গানটির পেছনে। শ্রোতাদের ভালো লাগলেই আমাদের সবার চেষ্টা সফল হবে।’

সম্পর্কিত

দুই দশক পর নতুন আমেজে আসছে ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব’

রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫ পঞ্চম সিজন’ শুরু

অস্ট্রেলিয়ায় ক্যারিয়ারের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবেন তাহসান

একসময়ের জনপ্রিয় শিশুশিল্পী শামীম এখন বাদাম বিক্রেতা

বৃষ্টি নিয়ে ফাহমিদা নবীর নতুন গান ‘মেঘলা আকাশ’

টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে পুরো গানে হাশিম ভাইকে রাখা হয়নি

একসঙ্গে গাইলেন খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ

অডিওতে মনোযোগ দিতেই সিনেমার গান ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রিন্স মাহমুদের

সিনেমায় আর গান করতে চান না প্রিন্স মাহমুদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা