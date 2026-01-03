হোম > বিনোদন > গান

নতুন অ্যালবাম নিয়ে ২০ মার্চ ফিরছে বিটিএস

বিনোদন ডেস্ক

বিটিএস ব্যান্ডের সাত সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

চার বছর পর আবারও বিশ্বসংগীতের দুনিয়ায় পা রাখছে বিটিএস। দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় এই ব্যান্ডের সাত সদস্য ছিলেন বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণে। গত বছরের জুন নাগাদ সবাই ফিরে আসেন প্রশিক্ষণ থেকে। বিটিএসের সাত সদস্য—আর এম, জিন, জে হোপ, জিমিন, ভি, জাংকুক, সুগা; মিলিত হন তিন বছর পর।

প্রশিক্ষণে যাওয়ার আগে ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর ইয়েট টু কাম কনসার্টে বিটিএস সদস্যরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ফিরে এসে চমৎকার সব গান উপহার দেবেন।

কথা রেখেছিল বিটিএস। সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে গত বছর এক লাইভে একত্র হয়ে বিটিএস সদস্যরা ঘোষণা দেন, নতুন অ্যালবামের কাজ শুরু করছেন তাঁরা। ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে মুক্তি পাবে সেই কাঙ্ক্ষিত অ্যালবাম। একই সময়ে সংগীতসফর শুরু করবে এই জনপ্রিয় কে-পপ ব্যান্ড।

এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। বিটিএস ব্যান্ড যে এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেই বিগ হিট মিউজিক নতুন বছরের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছে ব্যান্ডটির প্রত্যাবর্তনের তারিখ। সব ঠিক থাকলে ২০ মার্চ প্রকাশ পাবে বিটিএসের নতুন অ্যালবাম। এর মাধ্যমে ২০২২ সালে ‘প্রুফ’ অ্যালবামের চার বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছে ব্যান্ডটি। এ অ্যালবাম প্রকাশ উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বের হবেন বিটিএস সদস্যরা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে আয়োজিত কনসার্টে গান শোনাবেন তাঁরা। সে ঘোষণাও আসবে শিগগির।

নতুন অ্যালবামের নাম কী হবে, তা জানানো হয়নি এখনো। তবে এখন থেকে ভক্তদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন বিটিএস সদস্যরা। নতুন বছর উপলক্ষে ভক্তদের কাছে (যাদের বলা হয় বিটিএস আর্মি) হাতে লেখা শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন তাঁরা।

শুভেচ্ছাবার্তায় আর এম লিখেছেন, ‘এই সময়টার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম।’ জিন লিখেছেন, ‘একক শিল্পী হিসেবে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম, অবশেষে আবারও বিটিএসের সদস্য হিসেবে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাতে পারছি।’ জে হোপ লিখেছেন, ‘এ বছর আমরা সবাই একসঙ্গে ভক্তদের সামনে থাকব।’ আর বিটিএস আর্মিদের কাছে জাংকুকের অনুরোধ, ‘এ বছরও আমাদের খেয়াল রেখো।’

বিটিএসের বহুল প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে সংগীত দুনিয়ায়। ব্যান্ডটির পুরোনো গানগুলো নতুন করে শুনছেন ভক্তরা। দ্য কোরিয়া টাইমস জানিয়েছে, ২০২২ সালে প্রকাশ পাওয়া প্রুফ অ্যালবামের ‘রান বিটিএস’ গানটি শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ৬১টি দেশে আইটিউনস টপ চার্টে শীর্ষে ছিল। সব বাধা পেরিয়ে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ছিল এ গানে। সে বার্তাই আবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিটিএসের ফিরে আসা উপলক্ষে।

