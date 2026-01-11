হোম > বিনোদন > গান

ইউসিবি নাইট মাতালেন রুনা লায়লা, হাবিব, প্রীতম ও দোলা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ইউসিবি নাইটে রুনা লায়লা। ছবি: সংগৃহীত

নানা বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২৫ সালে ইউসিবি রেকর্ড সাফল্য অর্জন করেছে, যা ব্যাংকটির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই অর্জন উদ্‌যাপনের মাধ্যমে গ্রাহক, স্টেকহোল্ডার ও শিল্প-সহযোগীদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ৯ জানুয়ারি ইউসিবি আয়োজন করে জমকালো এক অনুষ্ঠান।

ঢাকার র‌্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলের পুলসাইডে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় ‘ইউসিবি নাইট–দ্য বিগিনিং অব এ নিউ এরা’ শিরোনামের অনুষ্ঠান। এরপর পরিবেশিত হয় গীতি আলেখ্য—দৃঢ়তা ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। সংগীত, আলোর উৎসব আর বৈচিত্র্যময় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় ইউসিবির সাফল্যের গল্প।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লার সংগীত পরিবেশনা। বেশ কিছু গান গেয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাতিয়ে রাখেন তিনি। রুনা লায়লা ছাড়াও অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শুনিয়েছেন হাবিব ওয়াহিদ, প্রীতম ও দোলা।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর বলেন, ‘চার দশক ধরে যা তৈরি করেছি, ইনশা আল্লাহ, আপনাদের অব্যাহত সমর্থনে আগামী চার বছরে আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারব।’

ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার স্পষ্ট—প্রথমে স্থিতিশীলতা, এরপর আস্থা, আর তার পর টেকসই বৃদ্ধি।’

সম্পর্কিত

সোনার বাংলা সার্কাসের নতুন অ্যালবাম ‘মহাশ্মশান’

১০ বছরে কুঁড়েঘর ব্যান্ড

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

নব্বইয়ের দশকের আমেজে ফাহমিদা নবীর তিন গান

এ আর রাহমান এবার অভিনয়ে

নতুন অ্যালবাম নিয়ে ২০ মার্চ ফিরছে বিটিএস

কুমার বিশ্বজিতের সুরে মৌমিতার নতুন গান

খালেদা জিয়ার সঙ্গে শৈশবের স্মৃতি জানালেন সংগীতশিল্পী পুতুল

ফরিদা পারভীনের জন্মদিনে শিল্পকলায় বিশেষ আয়োজন

শুভমিতা ও ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে সাবরিনার গান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা