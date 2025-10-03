কানাডায় ওয়ারফেজের সঙ্গে গাইলেন বালাম

আট বছরের পথচলা শেষে ২০০৭ সালে ওয়ারফেজ ব্যান্ড ছেড়ে দেন বালাম। মনোযোগ দেন একক ক্যারিয়ারে। ২০২৪ সালে ৪০ বছর পূর্ণ করেছে ওয়ারফেজ। চার দশক পূর্তি উপলক্ষে সংগীতসফরে এখন কানাডায় আছে ব্যান্ডটি। সেখানে ওয়ারফেজের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গেল ব্যান্ডের সাবেক ভোকাল ও গিটারিস্ট বালামকে।
চার দশক পূর্তি উপলক্ষে ওয়ারফেজের প্রধান শেখ মনিরুল আলম টিপু জানিয়েছিলেন, বছরব্যাপী দেশের বিভিন্ন স্থানে কনসার্টের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ভারতসহ কয়েকটি দেশে কনসার্ট করার পরিকল্পনা আছে তাঁদের। সেসব কনসার্টে পুরোনো সদস্যদের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন তিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে কানাডা সফরে গেছে ওয়ারফেজ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর টরন্টোতে পারফর্ম করেছে ওয়ারফেজ। সেখানেই ব্যান্ডটির সঙ্গে গেয়েছেন পুরোনো সদস্য বালাম।
কনসার্টের বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন বালাম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘টরন্টোতে ওয়ারফেজের চার দশক পূর্তি কনসার্টের অংশ হতে পেরে আমি অনেক সম্মানিত ও আনন্দিত। কনসার্টে আগত দর্শকদের অভিবাদন। আরও ধন্যবাদ দিতে চাই, যাঁরা এই কনসার্ট আয়োজন করে এমনটা সম্ভব করেছেন।’
দীর্ঘদিন পর ওয়ারফেজের সঙ্গে পারফর্ম করা প্রসঙ্গে বালাম বলেন, ‘এর আগে কানাডায় অনেকবার একক পারফর্ম করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এই ইভেন্ট আমার কাছে খুব বিশেষ। কারণ এখানে ওয়ারফেজের সঙ্গে একটা পার্টিসিপেশন হচ্ছে। দীর্ঘদিন ওয়ারফেজের সঙ্গে ছিলাম। এত বছর পর আবার ওয়ারফেজের সঙ্গে একই মঞ্চে কনসার্ট করলাম। সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি।’
ওয়ারফেজে বালামের যাত্রা শুরু ১৯৯৯ সালে। এরপর দলটির সঙ্গে কাটিয়েছেন ৮ বছর। ২০০০ সালে প্রকাশিত ‘আলো’ অ্যালবামে বালামের গাওয়া তিনটি গান ছিল—‘যত দূরে’, ‘সময়’ এবং ‘নেই তুমি’। এরপর ২০০৩ সালে প্রকাশ পাওয়া ‘মহারাজ’ অ্যালবামের সব গান ছিল বালামের গাওয়া। এ অ্যালবামের ‘মহারাজ’, ‘হারিয়ে তোমাকে’, ‘সাইক্লোন’, ‘বসন্ত’ গানগুলো বালামকে এনে দেয় আলাদা পরিচিতি।
আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়ার আগে থেকে ওয়ারফেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বালামের। ওয়ারফেজ ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাবনা করিমের আত্মীয় বালাম। তাঁর সুবাদেই ছোটবেলা থেকে ব্যান্ডের প্র্যাকটিসে যাওয়া হতো তাঁর। ওয়ারফেজের টরন্টো কনসার্টে বাবনাও অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘টরন্টোতে প্রায়ই অনুষ্ঠান করা হয়। সুযোগ পেলেই ব্যান্ডের সঙ্গে পারফর্ম করা হয়। কিন্তু এবারের কনসার্টটি স্পেশাল। চার দশক পূর্ণ হলো ওয়ারফেজের। সেই কনসার্টে ব্যান্ডের সঙ্গে একই মঞ্চে পারফর্ম করাটা সত্যি আনন্দের।’