সংগীতে আলোচিত ঘটনা

গত সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় একটি কনসার্টে পারফর্ম করার সময় গান ছাড়ার ঘোষণা দেন তাহসান খান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ালে, তাহসান নিশ্চিত করেন, ধীরে ধীরে গান ও অভিনয় দুই মাধ্যমকেই বিদায় জানাচ্ছেন তিনি। এ বছর দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেও আলোচনায় ছিলেন তাহসান।
এক বছর বিরতির পর ৩১ জানুয়ারি মঞ্চে গাইতে ওঠেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। প্রায় ১ ঘণ্টায় ১০টি গান গাওয়ার পর মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়েন সাবিনা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে গায়িকাকে।
১১ বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী বেনজির সাজ্জাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে ব্যান্ড তারকা নগর বাউল জেমসের। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেছেন তিনি। বিচ্ছেদের মতো নতুন বিয়ের খবরও গোপন রেখেছিলেন জেমস। এ বছর জুনে নতুন সংসারে জন্ম নেয় পুত্রসন্তান। গত অক্টোবরে সন্তান ও নতুন বিয়ের খবর জানান জেমস।
জুন মাসে ফেসবুকে গোলাম মোহাম্মদ ইফতেখারের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর জানান সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা। ৩ ও ৪ ডিসেম্বর ফেসবুকে ‘মেহেদি’ গানের প্রমোশন হিসেবে মেহেদিরাঙা হাতের ছবি শেয়ার করলে গুঞ্জন ছড়ায়—আবার বিয়ে করছেন কনা। গান মুক্তির পর সেই গুঞ্জনের অবসান হয়।
গত জুনে আজম খানের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় ১৪ বছর পর আবার নতুন উদ্যমে ফিরেছে ব্যান্ড উচ্চারণ। ইতিমধ্যে ব্যান্ডের সদস্যরা কার্যক্রম শুরু করেছেন।
প্রায় ১০ বছর পর মৌলিক গানের পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন অর্ণব। ৩০ অক্টোবর প্রকাশ পায় তাঁর নতুন অ্যালবাম ‘ভাল্লাগে না’।
গত অক্টোবরে স্টেজে গান গাওয়ার সময় মিউজিশিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন সংগীতশিল্পী মুজিব পরদেশী। তাঁর মতো সিনিয়র শিল্পীর এমন ব্যবহার আহত করে অনেককে।
ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে গত জুনে গজলশিল্পী মেজবাহ আহমেদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষার ব্যবহার ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেন সংগীতশিল্পী পার্থ মজুমদার।
মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের নামে বকেয়া কর পরিশোধের নোটিশ পাঠানো হয়। গত সেপ্টেম্বরে উপ-কর কমিশনারের কার্যালয় থেকে পাঠানো নোটিশটিতে উল্লেখ করা হয়, সব মিলিয়ে শিল্পীর কাছে ৭২ হাজার ৮০৩ টাকা পাওনা রয়েছে।
গত আগস্টে সিনেমার গানকে বিদায় বলেন গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ। অডিও গানে আরও মনোযোগ দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।