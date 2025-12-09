যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

অনুমতি না পাওয়ায় একের পর এক স্থগিত হচ্ছে বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজন করা কনসার্ট। এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আলী আজমত, ব্যান্ড জাল, কাভিশ এবং ভারতীয় সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের কনসার্ট। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কা জেগেছিল এই মাসে আয়োজন করা পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের দুটি কনসার্ট নিয়ে। সেই শঙ্কা কাটাতে আলাদা আয়োজন বাতিল করে দুটির পরিবর্তে যৌথভাবে আতিফের একটি কনসার্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ও স্পিরিটস অব জুলাই।
১৩ ডিসেম্বর পূর্বাচলের নিউ প্রজেক্ট টাউনের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের এই কনসার্ট। এদিন আতিফের সঙ্গে আরও পারফর্ম করবে বাংলাদেশের নেমেসিস ব্যান্ড এবং ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস।
বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, কিছু বাস্তবতা ও জটিলতার কারণে এককভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে না পারলেও অবশেষে স্পিরিটস অব জুলাই এবং মেইন স্টেজ যৌথভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে এ বছরের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত এই কনসার্ট।
কনসার্টটি থেকে অর্জিত মোট লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ অর্থ দেওয়া হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে। সংস্থাটির চলমান শহীদদের পরিবার এবং আহতদের স্থায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে এই অর্থ। জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের পাশে দাঁড়াতে গত বছরও ‘ইকোস অব রেভল্যুশন’ নামে একটি চ্যারিটি কনসার্ট আয়োজন করেছিল স্পিরিটস অব জুলাই।
এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলা হয়েছে, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি কনসার্ট আয়োজন করা নয়; বরং সংগীতের শক্তিকে সবার হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে আনন্দের পাশাপাশি থাকবে দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি মানুষের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এই আয়োজন থেকে যা আয় হবে, তার বড় একটি অংশ জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। তাই এই কনসার্ট শুধু বিনোদনের অনুষ্ঠান নয়, এটি এক মানবিক প্রয়াস।’
কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম চলোঘুড়ি ওয়েবসাইটে। আতিফের গানের শিরোনামের সঙ্গে মিল রেখে তিন ক্যাটাগরিতে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দুরি এরিয়ায় ২ হাজার ৪৯৯ টাকা, আদাত এরিয়ায় ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং পেহলি নাজার এরিয়ায় ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আদাত এরিয়ার টিকিট বিক্রি।