আবার ঢাকায় আসছেন অনুভ জৈন

দুই বছর পর আবার ঢাকায় আসছেন ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈন। ভারতীয় এই শিল্পীর কনসার্টের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস।
গত শুক্রবার ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করে ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস। অনুভের গানের ভিডিও দিয়ে সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়, আগামী নভেম্বরে ঢাকা মাতাবেন গায়ক। এ ছাড়া পোস্টের ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘অরোরা নাইট চলছে! নভেম্বরের আকাশ, শীতের হাওয়া, বাতাসে মেঘের আভা। জাদুর সঙ্গে রাত হোক আলোকিত, মিস করবেন না!’
অরোরা নাইট শীর্ষক কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ ন্যাশন। এর ইভেন্ট পার্টনার ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশন। টিকিট পার্টনার টিকিট টুমোরো। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, শিগগির টিকিট টুমোরোর ওয়েবসাইটে শুরু হবে কনসার্টের অগ্রিম টিকিট বিক্রি।
২০২৩ সালে প্রথমবার ঢাকায় গান শোনাতে এসেছিলেন অনুভ জৈন। ‘লেটস ভাইভ ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টে অনুভ জৈনের সঙ্গে গেয়েছিলেন বাংলাদেশের তাহসান খান, প্রীতম হাসান ও জেফার রহমান।
অনুভ জৈনকে বলা হয় জেন-জিদের অন্যতম পছন্দের গায়ক। ইউটিউব দিয়ে উত্থান এই শিল্পীর। শুরুটা হয়েছিল ২০১২ সালে ‘মেরি বাতমে তু’ গান দিয়ে। এরপর জনপ্রিয়তা পায় তাঁর গাওয়া ‘আলাগ আসমান’, ‘মাজাক’, ‘মিসরি’, ‘রিহা’, ‘মাওলা’, ‘ওশান’, ‘গুল’ শিরোনামের গানগুলো।