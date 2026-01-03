হোম > বিনোদন > গান

এ আর রাহমান এবার অভিনয়ে

বিনোদন ডেস্ক

‘মুনওয়াক’ সিনেমার লুকে এ আর রাহমান। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এ আর রাহমানের জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে। ভারতীয় চলচ্চিত্র তো বটেই, হলিউডেও রয়েছে তাঁর চাহিদা। ভারতের অন্যতম ব্যস্ত সংগীত পরিচালক তিনি। বর্তমানে ১৫টির বেশি সিনেমার সংগীতের কাজ রয়েছে রাহমানের হাতে। এবার সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে সুরের জাদুকরকে। নতুন বছরে অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন এ আর রাহমান।

অস্কারজয়ী এই শিল্পীর সঙ্গে একই ফ্রেমে দেখা যাবে দক্ষিণি সুপারস্টার, নৃত্যশিল্পী প্রভু দেবাকে। এর আগে বেশ কিছু মিউজিক ভিডিওতে তাঁকে দেখা গেলেও কখনো পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করেননি এ আর রাহমান। তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টা ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

অভিনেতা হিসেবে এ আর রাহমানের আত্মপ্রকাশ ঘটবে তামিল সিনেমা ‘মুনওয়াক’-এর কল্যাণে। আদ্যোপান্ত কমেডি ঘরানার সিনেমা হতে চলেছে এটি। পরিচালনা করবেন মনোজ নির্মলা শ্রীধরন। প্রযোজনায় বিহাইন্ড উডস প্রোডাকশন। সিনেমার অনেকটা অংশজুড়ে থাকবে নাচ। কিন্তু এতে রাহমানের চরিত্রটি কেমন?

জানা গেছে, মুনওয়াক সিনেমায় একজন রাগী পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন এ আর রাহমান। এতে তাঁর নাম যদিও একই থাকবে, তবে বদলে যাবে পেশা। সংগীত পরিচালকের পরিবর্তে একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। সিনেমার মিউজিকও করছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, এই সিনেমার পাঁচটি গানই রাহমান নিজে গেয়েছেন, যা তাঁর ক্যারিয়ারে প্রথম। এর আগে কখনো কোনো সিনেমার সব গান তিনি একা গাননি।

মুনওয়াক সিনেমার নায়ক জনপ্রিয় তামিল অভিনেতা ও কোরিওগ্রাফার প্রভু দেবা। রাহমান ও প্রভু দেবা খুব ভালো বন্ধু। এই বন্ধুত্বের কারণেই রাহমান প্রথমবারের মতো সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি সিনেমার বেশ কিছু অংশের দৃশ্যধারণ শেষ করেছেন। আরও কিছু অংশ বাকি। পরিচালক জানিয়েছেন, এ সিনেমায় এমন সব দৃশ্য রয়েছে, যা দর্শককে হতবাক করে দেবে। ২০২৬ সালের মে মাসে মুক্তি পাবে মুনওয়াক।

