কুমার বিশ্বজিতের সুরে মৌমিতার নতুন গান

ছেলের অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় আছেন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। সেখান থেকেই নিয়মিত গান করছেন তিনি। নিজের গানের পাশাপাশি অন্য শিল্পীর জন্য গান লিখছেন, সুর করছেন। এবার তিনি সুর করলেন মৌমিতা বড়ুয়ার একটি গানের। শিরোনাম ‘তোমায় রেখেছিলাম এগিয়ে’। গানের কথা লিখেছেন আসিফ ইকবাল, সংগীত আয়োজন করেছেন কিশোর দাস। ১৬ জানুয়ারি ইউটিউবে প্রকাশ পাবে গানটি। নতুন এই গান নিয়ে কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, ‘মৌমিতা বড়ুয়া খুব ভালো গায়। তাই ইচ্ছে ছিল আমার সুরে তাকে দিয়ে একটি গান গাওয়ানোর। ভীষণ ভালো গেয়েছে সে। তার জন্য অনেক শুভ কামনা রইল।’
মৌমিতা বড়ুয়া বলেন, ‘আমি অনেকের সুরে গান গেয়েছি। এবার কুমার বিশ্বজিৎ স্যারের সুরে গাইলাম। এটি আমার ক্যারিয়ারে অনেক বড় পাওয়া। চেষ্টা করেছি তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকঠাকমতো গাইবার, নিজের সেরাটা দেওয়ার। শ্রোতাদের ভালো লাগলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে। আশা করছি সবার ভালো লাগবে।’
২০১৭ সালের চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ প্রতিযোগিতা দিয়ে গানের ভুবনে যাত্রা শুরু মৌমিতার। নিজের মৌলিক গান প্রকাশের পাশাপাশি নিয়মিত স্টেজ শো করেন তিনি। সম্প্রতি আরটিভির গানের অনুষ্ঠান ‘এই রাত তোমার আমার’ অনুষ্ঠানের রেকর্ড শেষ করেছেন মৌমিতা। গেয়েছেন ‘এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে’, ‘এ কোন ফাগুন’, ‘পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে’, ‘আমি তোমার দুটি চোখে দুটি তারা’ গানগুলো। মৌমিতার গাওয়া গানের পর্বটি শিগগির প্রচার হবে আরটিভিতে।