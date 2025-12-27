হলিউডের আলোচিত ঘটনা

বছরের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে নেটফ্লিক্স ঘোষণা দেয় ৭২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি, স্টুডিও ও স্ট্রিমিং ব্যবসা কিনে নিচ্ছে তারা। এমন ঘোষণার পর প্যারামাউন্ট প্রস্তাব দেয় তারা ১০৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি দামে ওয়ার্নার ব্রস কিনতে প্রস্তুত। কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি জানিয়েছে, তারা তাদের চলচ্চিত্র ও স্ট্রিমিং ব্যবসা নেটফ্লিক্সের কাছেই বিক্রি করতে চায়।
সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে তৈরি সব হলিউড সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।
সিনেমা ও টিভি প্রোডাকশনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে লন্ডন। কর প্রণোদনা, শুটিংবান্ধব ও রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে এ বছর নির্মাতাদের আগ্রহ বেড়েছে লন্ডন নিয়ে। অনেক তারকা লস অ্যাঞ্জেলেস ছেড়ে লন্ডনে গিয়েছেন। বড় বাজেটের সিনেমার শুটিং ও প্রিমিয়ার হচ্ছে সেখানে। তাই লন্ডনকে নতুন হলিউড ভাবতে শুরু করেছেন অনেকে।
এ বছর উৎসবগুলোতে সিনেমার পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল প্রসঙ্গ। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ। হলিউডসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির ১ হাজার ২০০-এর বেশি শিল্পী ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থেকে ইসরায়েলি কোনো ইনস্টিটিউশন কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন না তাঁরা।
ইসরায়েলি অভিনেত্রী গল গাদত অভিনীত ‘স্নো হোয়াইট’ সিনেমার জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি লস গুনতে হয়েছে ডিজনিকে। মূলত গল গাদতের ফিলিস্তিনবিরোধী অবস্থানের কারণেই স্নো হোয়াইট দর্শক টানতে পারেনি।
২৭ জুন মুক্তি পায় ব্র্যাড পিটের এফ ওয়ান। ২৩ জুন এফ ওয়ানের প্রিমিয়ারে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দেন টম ক্রুজ। প্রায় ২৪ বছর পর একসঙ্গে দেখা যায় ব্র্যাড পিট ও টম ক্রুজকে। সবশেষ ২০০১ সালে ‘আমেরিকা: আ ট্রিবিউট টু হিরোজ’ কনসার্ট দেখতে গিয়ে এক ফ্রেমে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা।
চার দশকের বেশি সময়ের অভিনয়জীবনে কখনোই অস্কার জেতা হয়নি টম ক্রুজের। সেই অপ্রাপ্তি ঘুচেছে এ বছর। গত নভেম্বরে লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁকে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের সম্মাননা জানায় একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।
সেপ্টেম্বর মাসে গায়ক কিথ আরবানের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টানার ঘোষণা দেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান।
টিনএজারদের নিয়ে তৈরি বছরের অন্যতম আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ এপি অ্যাওয়ার্ডে মোট ছয়টি বিভাগে জিতে নিয়েছে সেরার পুরস্কার। সবচেয়ে কম বয়সী পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এমি জিতে রেকর্ড গড়েন ১৫ বছর বয়সী ওয়েন কুপার।