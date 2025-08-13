‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ নিয়ে সুখবর জানালেন প্রযোজক

‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ কি আর ফিরবে? হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন পর্ব নিয়ে দর্শকের আগ্রহের শেষ নেই। ২০০৩ সালে ‘দ্য কার্স অব ব্ল্যাক পার্ল’ দিয়ে শুরু, এর পর আরও চারটি সিনেমা তৈরি হয়েছে এ গল্প নিয়ে। প্রতিটি সিনেমায় প্রধান চরিত্র ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জনি ডেপ।
পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানের ষষ্ঠ সিনেমাতেও ফিরতে পারেন তিনি। এ আভাস দিয়েছেন প্রযোজক জেরি ব্রুকহেইমার। বিনোদনভিত্তিক ম্যাগাজিন এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, পাইরেটস সিরিজের নতুন সিনেমা নিয়ে এরই মধ্যে জনি ডেপের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। সব ঠিক থাকলে জ্যাক স্প্যারো হয়ে আবারও ফিরতে পারেন তিনি।
প্রযোজক জেরি ব্রুকহেইমার বলেন, ‘গল্প পছন্দ হলে, আমার মনে হয়, জনি ডেপ এতে অভিনয় করবেন। সবই নির্ভর করছে চিত্রনাট্যের ওপর। আমরা চিত্রনাট্য নিয়ে এখনো কাজ করছি। সিনেমাটি আমরা তৈরি করতে চাই। তার জন্য দরকার একটি ভালো চিত্রনাট্য। আমরা এখনো সে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারিনি, তবে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।’
জ্যাক স্প্যারো চরিত্রে জলদস্যু চরিত্রে কখনো ভয়ংকর, আবার কখনো হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন জনি ডেপ। ২০০৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানের পাঁচটি সিনেমায় দেখা দিয়েছেন জনি ডেপ। সিনেমাগুলোর প্রতিটি পর্ব বক্স অফিসে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে। সব মিলিয়ে পাঁচটি সিনেমার বক্স অফিস কালেকশন ৪ দশমিক ৫ বিলিয়নের বেশি। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ডেড ম্যানস চেস্ট’ এবং ২০১১ সালের ‘অন স্ট্রেঞ্জার টাইডস’ দুটিই অতিক্রম করেছে এক বিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড।
সে ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ পর্বটি তৈরি হওয়ার কথা চলছিল ২০১৭ সাল থেকেই। কিন্তু বিপত্তি বাধে জনি ডেপের সাবেক স্ত্রী হলিউড অভিনেত্রী অ্যাম্বার হার্ডের মামলাকে কেন্দ্র করে। ২০১৮ সালে ডেপের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আনেন অ্যাম্বার হার্ড। এর পর হলিউডের অনেক নির্মাতা তাঁকে বর্জন করেন। অনেক সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় জনি ডেপকে। পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স থেকেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।
২০২২ সালে অ্যাম্বার হার্ডের সঙ্গে আইনি জটিলতার সমাধানের পর আবারও নিজের ভুবনে ফিরেছেন জনি ডেপ। এখন ডিজনি আবার তাঁকে স্বাগত জানাবে কিনা, অথবা জনি ডেপ আর ডিজনির সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন কিনা—এটির উপরও নির্ভর করছে পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানের ষষ্ঠ সিনেমার ভবিষ্যত।