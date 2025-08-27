বাগ্দানের ঘোষণা দিলেন জনপ্রিয় গায়িকা টেলর সুইফট। ন্যাশনাল ফুটবল লিগ খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসির সঙ্গে খুব শিগগিরই বিয়ের পিড়িতে বসতে যাচ্ছেন এই পপ সুপাস্টার। গতকাল মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যৌথভাবে দেওয়া এক পোস্টে ভক্ত-অনুরাগী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের এ খুশির খবর জানান এই কপোত-কপোতী। কেলসি সুইফটকে প্রপোজ করছেন এমন বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁরা। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক এবং জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’
ছবিতে দেখা যায়, গোলাপি ও সাদা ফুলে সাজানো বাগানে কেলসি হাঁটু গেড়ে বসে সুইফটকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে সুইফটের বাঁ হাতের অনামিকায় বিশাল বড় একটি হীরার আংটি ঝলমল করছে। পোস্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল সুইফটের গান ‘সো হাই স্কুল’।
খুব শিগগিরই হলেও ঠিক কবে তারা বিয়ের পিড়িতে বসতে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।
টেইলর সুইফট এবং ট্র্যাভিস কেলসি দুজনেরই বয়স ৩৫ বছর। ২০২৩ সাল থেকে অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে টেইলর সুইফট গান পরিবেশন করার পর সেবছরই দুজনের মধ্যে প্রেম শুরু হয়। তবে, ওই অনুষ্ঠানে দুজনের কথা বলার সুযোগ হয়নি। কোনো একটা অনুষ্ঠানে এই নিয়ে আক্ষেপ জানিয়েছেন ট্র্যাভিস কেলসি। বলেছিলেন, ‘সেদিন স্টেডিয়ামে টেইলর সুইফটের সঙ্গে কথা বলতে না পারায়, অন্তত তাঁকে আমার ফোন নম্বরটা দিতে না পারায় আমার মন খারাপ হয়েছিল।’ একটি পাবলিক অনুষ্ঠানে ট্র্যাভিসের এমন মন্তব্য শুনে মন গলে গিয়েছিল টেইলর সুইফটের। আর এরপর থেকেই যোগাযোগ শুরু হয় দুজনের।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে টেইলর সুইফট ট্র্যাভিস কেলসির একটি ম্যাচ দেখতে যান। তখনই তাদের সম্পর্কের বিষয়টি জনসমক্ষে আসে। তবে, তার অনেক আগেই তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে সম্প্রতি এক পডকাস্টে জানান টেইলর সুইফট।
গায়িকা টেইলর সুইফটকে একাধিকবার কানসাস সিটি চিফসের খেলা, এমনকি দুটি সুপার বোলেও দেখা গেছে। তবে অনেক এনএফএল সমর্থকের অভিযোগ ছিল, টিভি সম্প্রচারকারীরা সুইফটকে অতিরিক্তবার ক্যামেরায় দেখাচ্ছে, যা মূল খেলা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছিল। অন্যদিকে ট্র্যাভিস কেলসি সুইফটের রেকর্ডভাঙা ‘এরাস ট্যুর’-এর বিভিন্ন কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন। ট্যুরটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের আগে শেষ হলেও আয় করেছে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
লন্ডনের এক কনসার্টে দর্শকদের চমকে দেন কেলসি। তিনি টাক্সেডো ও টপ হ্যাট পরে মঞ্চে ওঠেন এবং পরিবেশনার মাঝখানে সুইফটকে কোলে তুলে মঞ্চের একপাশে সোফায় বসিয়ে দেন, যখন সুইফট গাইছিলেন ‘আই ক্যান ডু ইট উইথ আ ব্রোকেন হার্ট’।
এ মাসেই সুইফট তাঁর নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছেন। ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ শিরোনামের এ অ্যালবামটি আগামী ৩ অক্টোবর বাজারে আসবে। সুইফট জানিয়েছেন, অন্যান্য অ্যালবামে সম্পর্কের জটিলতা ও বিচ্ছেদের বেদনা মুখ্য হলেও এবারকার গানগুলো হবে অনেক বেশি উচ্ছল ও ইতিবাচক। তাঁর ভাষায়, ‘জীবন এখন অনেক বেশি প্রাণবন্ত।’
এদিকে কেলসি আসছে সেপ্টেম্বরে চিফসের হয়ে তাঁর ১৩তম নিয়মিত মৌসুমে মাঠে নামবেন।