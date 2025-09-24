একই দিনে বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর নতুন সিনেমা

হলিউড তারকা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর নতুন সিনেমা ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। অ্যাকশন থ্রিলারধর্মী সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন পল টমাস অ্যান্ডারসন। ২৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। একই দিন থেকে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার।
১৯৯০ সালে প্রকাশিত টমাস পিঞ্চনের উপন্যাস ভিনল্যান্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার নির্মাণ করেছেন পল টমাস অ্যান্ডারসন। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন বলে জানা গেছে। সিনেমার গল্পে নিজেদের দলের একটি মেয়েকে উদ্ধারের জন্য ১৬ বছর পরে আবার একত্র হয় সাবেক একটি বিপ্লবী দলের সদস্যরা।
২০২৩ সালের জুনে প্রাথমিকভাবে সিনেমাটির কাজ শুরু হলেও পুরোদমে শুটিং চলতে থাকে ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে। আমেরিকার বিভিন্ন লোকেশনে চিত্রায়িত এ সিনেমার প্রাথমিক নাম ছিল ‘দ্য ব্যাটল অব বাকটান ক্রস’। পরে কিছু জটিলতা এড়াতে এটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। গত ২০ মার্চ এ সিনেমার টিজার প্রকাশ করেছিল পরিবেশক ওয়ার্নার ব্রাদার্স। টিজারের পর এ সিনেমার প্রতি দর্শকদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ১৭৫ মিলিয়ন ডলার বাজেটের সিনেমাটিকে পরিচালক অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বলা হচ্ছে।
বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিনেমাটিকে সমাজের আয়না বলে অভিহিত করেছেন ডিক্যাপ্রিও। তিনি বলেন, ‘অ্যান্ডারসন সব সময় দারুণ সিনেমা বানান, তবে এবার যেন নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন। আমাদের সংস্কৃতির বিভাজন আর চরম মেরুকরণকে দেখায় এই সিনেমা। যদিও সিনেমার নির্দিষ্ট কোনো বার্তা নেই, তবে চরমপন্থার একধরনের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।’
ডিক্যাপ্রিও আরও বলেন, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার রাজনৈতিক ঘরানার সিনেমা হলেও, রাজনীতি নিয়ে সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই। পরিচালক সবকিছু বিনোদনের মোড়কে বলেছেন।’
এই সিনেমায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, ব্ল্যাক কমেডি ও অ্যাকশনের মিশ্রণ আছে, যা সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং পরিচালক অ্যান্ডারসন—দুজনের ক্যারিয়ারেই সাফল্যের নতুন মাত্রা যোগ করবে সিনেমাটি।
সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শন পেন, বেনিসিও দেল তোরো, রেজিনা হল, টেয়ানা টেলর, চেজ ইনফিনিটি প্রমুখ।