নির্বাচিত ৪ সিনেমা

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

আমার বস (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাখি গুলজার, শ্রাবন্তী
  • মুক্তি: জি ফাইভ (২২ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: প্রকাশনা সংস্থার মালিক অনিমেষকে ঘিরে সিনেমার গল্প। কাজের ব্যস্ততায় স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন তলানিতে। সম্পর্কের টানাপোড়েনেও স্ত্রীর সঙ্গে ভিভোর্স চায় না সে। এদিকে, তার মা শুভ্রা—একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র নার্স, যিনি বাইপাস সার্জারির পর বাসায় থাকেন। সারা দিন একা থাকার কারণে নিজেকে অবহেলিত মনে করতে থাকেন তিনি। তাই একসময় অনিমেষের সঙ্গে অফিসে যেতে শুরু করেন শুভ্রা। ঘটতে থাকে নানা ঘটনা।

মারিসান (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: ফাহাদ ফাসিল, ভাদিভেলু
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২২ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: কমেডি ঘরানার সিনেমাটির গল্প এক চোর ও এক বয়স্ক ব্যক্তিকে ঘিরে। গল্পে দেখা যাবে, ধায়া একজন ছোটখাটো চোর। একদিন হঠাৎ দেখা হয় ভেলাউধাম নামের বয়স্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে। যে আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত। দুজন যাচ্ছে এক শহর থেকে আরেক শহরে। যাত্রাপথে ঘটতে থাকা নানা ঘটনা, যা তাদের জীবনকে বদলে দেয়।

এফ ওয়ান (ইংরেজি সিনেমা)

  • অভিনয়: ব্র্যাড পিট, ডেমসন ইদ্রিস, কেরি কনডন
  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২২ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: নব্বইয়ের দশকে ফর্মুলা ওয়ান প্রতিযোগিতার বিখ্যাত রেসার ছিল সনি হেইস। এক দুর্ঘটনার পর রেসের মাঠ থেকে অবসর নিতে হয় তাকে। একসময়ের প্রতিভাবান রেসার এখন ভবঘুরে আর জুয়াড়ি। নিউইয়র্কে মাঝেমধ্যে তাকে ট্যাক্সি চালাতেও দেখা যায়। একদিন সনি হেইসের সঙ্গে দেখা করতে আসে তার সাবেক সহকর্মী রুবেন। রুবেনের রেসার টিমটির এখন নাজেহাল অবস্থা। নিজের টিমকে বাঁচাতে সনিকে সে প্রস্তাব দেয় আবার রেসের মাঠে ফেরার। প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত সনি যোগ দেয় রুবেনের টিমে। অনেকের তির্যক মন্তব্যের মুখে আরেক প্রতিভাবান রেসার জশুয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে সনি।

স্যার ম্যাডাম (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: বিজয় সেতুপতি, নিত্য মেনন
  • মুক্তি: আমাজন প্রাইম (২২ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: সিনেমাটি তৈরি হয়েছে এক দম্পতির গল্প নিয়ে, যারা দুজনই একগুঁয়ে প্রকৃতির। প্রায় সময়ই দ্বন্দ্ব বাধে তাদের মাঝে। তবে একে অপরের প্রতি ভালোবাসারও কমতি নেই তাদের। প্রেম, ভালোবাসা আর ঝগড়ায় কাটানো দিনগুলোতে অদ্ভুত এক রহস্যের মুখোমুখি হয় তারা।
