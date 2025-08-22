নির্বাচিত ৪ সিনেমা

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
এফ ওয়ান (ইংরেজি সিনেমা)
- অভিনয়: ব্র্যাড পিট, ডেমসন ইদ্রিস, কেরি কনডন
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২২ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: নব্বইয়ের দশকে ফর্মুলা ওয়ান প্রতিযোগিতার বিখ্যাত রেসার ছিল সনি হেইস। এক দুর্ঘটনার পর রেসের মাঠ থেকে অবসর নিতে হয় তাকে। একসময়ের প্রতিভাবান রেসার এখন ভবঘুরে আর জুয়াড়ি। নিউইয়র্কে মাঝেমধ্যে তাকে ট্যাক্সি চালাতেও দেখা যায়। একদিন সনি হেইসের সঙ্গে দেখা করতে আসে তার সাবেক সহকর্মী রুবেন। রুবেনের রেসার টিমটির এখন নাজেহাল অবস্থা। নিজের টিমকে বাঁচাতে সনিকে সে প্রস্তাব দেয় আবার রেসের মাঠে ফেরার। প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত সনি যোগ দেয় রুবেনের টিমে। অনেকের তির্যক মন্তব্যের মুখে আরেক প্রতিভাবান রেসার জশুয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে সনি।
স্যার ম্যাডাম (তামিল সিনেমা)
- অভিনয়: বিজয় সেতুপতি, নিত্য মেনন
- মুক্তি: আমাজন প্রাইম (২২ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: সিনেমাটি তৈরি হয়েছে এক দম্পতির গল্প নিয়ে, যারা দুজনই একগুঁয়ে প্রকৃতির। প্রায় সময়ই দ্বন্দ্ব বাধে তাদের মাঝে। তবে একে অপরের প্রতি ভালোবাসারও কমতি নেই তাদের। প্রেম, ভালোবাসা আর ঝগড়ায় কাটানো দিনগুলোতে অদ্ভুত এক রহস্যের মুখোমুখি হয় তারা।