দেব-শুভশ্রীর ‘ধূমকেতু’ বাংলাদেশে মুক্তি দিতে চান প্রযোজক

১৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে দেব-শুভশ্রী জুটির ‘ধূমকেতু’। মুক্তির প্রথম দুই দিনে ৫ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। এটি টালিউড ইন্ডাস্ট্রির রেকর্ড। টালিউড বক্স অফিসে ঝড় তোলা ধূমকেতু বাংলাদেশে মুক্তির ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন সিনেমার প্রযোজক রানা সরকার।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশে মুক্তি দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা বরাবর অনুরোধ জানিয়েছেন প্রযোজক রানা সরকার।
ফেসবুকে রানা সরকার লেখেন, ‘বাংলাদেশে ধূমকেতু রিলিজ দিতে আমরা আগ্রহী...। বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ, আপনারা আমাদের অনুমতি দিন বাংলাদেশের অগুনতি সিনেমাপ্রেমী মানুষের বাংলা সিনেমার প্রতি ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়ে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী আমাদের আবেদন মঞ্জুর করুন।’
এই প্রযোজক আরও লেখেন, ‘বাংলাদেশের দেব-শুভশ্রী ফ্যান ও দর্শক বন্ধুদের অনুরোধ করছি আপনারা বাংলাদেশে রিলিজ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করুন।’
২০১৩ সালের পর ধূমকেতু দিয়ে আবার পর্দায় ফিরেছেন দেব-শুভশ্রী জুটি। এই সিনেমার কাজ শেষ হয়েছিল ১০ বছর আগে। নানা জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখেছে সিনেমাটি। দর্শক টানতে দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত তিক্ততা ভুলে একসঙ্গে সিনেমার প্রচার করেছেন দেব ও শুভশ্রী। ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে দর্শকের সঙ্গে কথা বলেছেন, দুজনে মিলে নেচে মাত করেছেন। সিনেমার সাফল্যের জন্য মুক্তির দুই দিন আগে একসঙ্গে মন্দিরেও গিয়েছেন দেব ও শুভশ্রী। ব্যর্থ হয়নি তাঁদের চেষ্টা। প্রথম দিনের বক্স অফিস রেকর্ড গড়েছে ধূমকেতু।
কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত ধূমকেতু সিনেমায় শুধু প্রেমকাহিনি নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে আরও অভিনয় করেছেন পরমব্রত, রুদ্রনীল প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন রানা সরকার ও দেব।