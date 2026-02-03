অর্থসংকটে আটকে আছে ‘মাস্তুল’

শিশুতোষ গল্পে নির্মিত মোহাম্মদ নূরুজ্জামানের প্রথম সিনেমা ‘আম-কাঁঠালের ছুটি’ মুক্তি পেয়েছিল ২০২৩ সালে। এরপর এই নির্মাতা বানিয়েছেন ‘মাস্তুল’। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবসহ বেশ কয়েকটি উৎসবে সিনেমাটি প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য গত বছর ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু এখনো আলোর মুখ দেখেনি সিনেমাটি। অর্থসংকটের কারণে আটকে আছে মাস্তুলের মুক্তি।
নির্মাতা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান জানান, সিনেমার প্রচারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেটা এখনো জোগাড় না হওয়ায় মাস্তুল মুক্তি দিতে পারছেন না। নূরুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের দেশে স্বাধীন চলচ্চিত্রের চ্যালেঞ্জ অনেক। শুধু সিনেমা বানানোই শেষ কথা নয়, পরের জার্নিটা খুব কঠিন। ইচ্ছা ছিল ২০২৫ সালেই প্রেক্ষাগৃহে মাস্তুল মুক্তি দেওয়ার।
তবে একটি সিনেমাকে হল পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রচারের জন্য যে বাজেটের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। আমার যে বাজেট ছিল, তা সিনেমা বানাতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এ ছাড়া আমার পরের সিনেমার কাজ চলমান।
ভেবেছিলাম বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যে অর্জন, তাতে স্পনসর পেয়ে যাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাইনি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্পনসর না পেলেও এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেব। যদি একটি হলও পাই।’
নদীতে ভাসমান জাহাজিদের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে মাস্তুল। অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, দীপক সুমন, আমিনুর রহমান মুকুল, আরিফ হাসান, সিফাত বন্যা প্রমুখ।