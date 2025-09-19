উৎসবে প্রশংসিত দুই সিনেমা আজ থেকে দেশের হলে

এ সপ্তাহের সিনেমা
নির্মাণের পর থেকে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ‘ফেরেশতে’ ও ‘বাড়ির নাম শাহানা’। এবার দেশের দর্শকদের দেখার পালা। আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমা দুটি। এ ছাড়া গত মঙ্গলবার থেকে সিনেপ্লেক্সে দেখা যাচ্ছে জাপানি অ্যানিমে ‘ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল’।
ফেরেশতে
বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে ফেরেশতে। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। সিনেমাটি মূলত সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প। এতে দেখা যাবে ঢাকা শহরের এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি। নির্মাতা সিনেমার শুটিং করেছেন বাস্তব লোকেশনে, যেখানে আলোঝলমল সাজসজ্জার পরিবর্তে ধরা দিয়েছে নিখাদ বাস্তবতা। ফলে গল্পটি দর্শকদের কাছে হয়ে উঠবে আরও কাছের, আরও বিশ্বাসযোগ্য। স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক ও জয়া আহসান। আরও আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। ২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে ফেরেশতে। স্টার সিনেপ্লেক্স, লায়ন সিনেমাস, ব্লকবাস্টারসহ ৬টি হলে আজ থেকে দেখা যাবে সিনেমাটি।
বাড়ির নাম শাহানা
একজন নারীর জীবনসংগ্রামের গল্প নিয়ে লিসা গাজী বানিয়েছেন বাড়ির নাম শাহানা। বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া দীপা নামের এক নারীকে ঘিরে সিনেমার গল্প। কোনোভাবেই সে চায় না বিচ্ছেদের পর পরিবার বা সমাজ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করুক। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলেও সমাজের কূপমণ্ডূকতা অস্বীকার করে নিজের মতো করে বাঁচতে চায় দীপা। দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দিকা। আরও আছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নী প্রমুখ। গত কয়েক বছরে এটি প্রদর্শিত হয়েছে লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম ও মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র উৎসবে। আজ দেশের ৯টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে বাড়ির নাম শাহানা।
ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল
‘ডেমন স্লেয়ার’ জনপ্রিয় জাপানি অ্যানিমে। ২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম পর্ব ‘মুগেন ট্রেন’। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এসেছে আরও দুটি সিকুয়েল ‘টু দ্য সোর্ডস্মিথ ভিলেজ’ ও ‘টু দ্য হাশিরা ট্রেনিং’। সেই ধারাবাহিকতায় পর্দায় এসেছে নতুন সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা—ইনফিনিটি ক্যাসেল’। সিনেমাটি জাপানে মুক্তি পেয়েছে গত ১৮ জুলাই। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর। ১৬ সেপ্টেম্বর ডেমন স্লেয়ারের নতুন সিকুয়েল মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্স ও লায়ন সিনেমাসে।