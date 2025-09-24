‘তছনছ’ সিনেমার শুটিং শুরু করলেন ববি, প্রথমবার দেখা যাবে দ্বৈত চরিত্রে

সম্প্রতি তিন মাসের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরেছেন চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববি। দেশে ফিরেই তিনি শুরু করেছেন বদিউল আলম খোকনের ‘তছনছ’ সিনেমার শুটিং।
এফডিসিতে চলছে তছনছ সিনেমার শুটিং। এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করছেন ববি। একটি চরিত্র সহজ-সরল ও অন্যটি প্রতিবাদী তরুণীর। এ প্রসঙ্গে ববি বলেন, ‘প্রথমবার দ্বৈত চরিত্রে কাজ করছি। চিত্রনাট্য ভালোভাবে পড়েছি, সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আশা করছি, কাজটি ভালোভাবে শেষ করতে পারব।’
ববিকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায়। রাশিদ পলাশ পরিচালিত সিনেমাটি গত বছরের ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত একাধিক সিনেমা। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ববি শেষ করেছেন কে এ নিলয় পরিচালিত ‘বউ’ ও অনিক বিশ্বাসের ‘শিরোনাম’ সিনেমার কাজ।
তছনছ সিনেমায় ববির সঙ্গে আছেন মুন্না খান। এ সিনেমার প্রযোজকও তিনি। এর আগে মুন্না খান বানিয়েছিলেন ‘ডার্ক ওয়ার্ল্ড’ নামের সিনেমা। মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় ডার্ক ওয়ার্ল্ডে মুন্না খানের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কৌশানি মুখার্জি।