এ সপ্তাহের ওটিটি: ‘ফ্যামিলি ম্যান’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
মানবজমিন (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়
- মুক্তি: হইচই (২১ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: সংকেত নামের এক ব্যাংকার এবং কুহু নামের এক সমাজকর্মীকে ঘিরে গল্প। দুস্থ শিশুদের জন্য স্কুল বানাতে চায় তারা। ফান্ডের জন্য বারেন নামের এক ব্যক্তির কাছে যায় তারা। কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা পাওয়া সহজ নয়।
ফ্যামিলি ম্যান সিজন থ্রি (হিন্দি সিরিজ)
- অভিনয়: মনোজ বাজপেয়ি, জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রিয়ামণি, শারিব হাশমি
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২১ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: এবার ওয়ান ম্যান শো হবে না। আগে যেভাবে গোয়েন্দা শ্রীকান্ত চরিত্রে একাই বাজিমাত করে দিতেন মনোজ, এবার এসেছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার শ্রীকান্তকে এমন সব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, যা আগে সে কল্পনাও করেনি। তার ক্যারিয়ার আর পরিবারও হুমকির মুখে পড়বে।
হোমবাউন্ড (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: ঈশান খাট্টার, বিশাল জেঠওয়া, জাহ্নবী কাপুর
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২১ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: চন্দন ও শোয়েব আলী বাল্যবন্ধু। নিম্নবর্ণের হওয়ায় চন্দনকে যেমন নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়ায় পদে পদে একই অপমান জোটে শোয়েবের ভাগ্যে। দুজনেই পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পরিবারকে ভালো ভবিষ্যৎ উপহার দিতে চায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে যে বৈষম্যের শিকার তারা, তা থেকে মুক্তি পেতে চায়।
ওয়ান শট উইথ এড শিরান (স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা)
- অভিনয়: এড শিরান
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২১ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: নিউইয়র্ক সিটিতে জনপ্রিয় ব্রিটিশ গায়ক এড শিরানের এক দিনের ভ্রমণের ঘটনা। কখনো তিনি ফুটপাত ধরে হাঁটছেন, ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরছে, কনসার্টে গাইছেন, রেস্তোরাঁয় ঢুকে হঠাৎ গান গেয়ে সবাইকে চমকে দিচ্ছেন। এর মাঝেই উঠে আসে এড শিরানের সংগীতজীবনের নানা ঘটনা।
দ্য ফ্যামিলি প্ল্যান ২ (ইংরেজি সিনেমা)
- অভিনয়: মার্ক ওয়াহলবার্গ, মিশেল মোনাহান, জো কোলেটি
- মুক্তি: অ্যাপল টিভি প্লাস (২১ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ড্যান মরগান পরিবারকেন্দ্রিক মানুষ। গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পরিবার নিয়ে ইউরোপ ট্যুরে বের হয় ড্যান। একসময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এমন একজনের, যে ড্যানের অতীত সামনে নিয়ে আসে। তার হাত থেকে বাঁচতে পরিবার নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে নামে ড্যান।