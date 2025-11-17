এক দশক পর নতুন সিনেমায় বজরঙ্গি ভাইজানের সেই মুন্নি

অভিনেত্রী হর্ষালি মালহোত্রাকে বেশির ভাগ দর্শক চেনেন মুন্নি নামে। ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ সিনেমায় এটিই ছিল তাঁর চরিত্রের নাম। এক নির্বাক পাকিস্তানি মেয়ে মুন্নি চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন হর্ষালি। সেটাই হর্ষালির প্রথম অভিনয়, সেটাই শেষ। ১০ বছর পর খবর এল, আবার পর্দায় ফিরছেন তিনি।
হর্ষালি যখন বজরঙ্গি ভাইজান সিনেমায় সালমান খানের সঙ্গে অভিনয় করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এর পর তাঁকে আর বড় পর্দায় দেখা যায়নি। বজরঙ্গি ভাইজান মুক্তির এক দশক পেরিয়ে গেছে। হর্ষালিও পরিণত হয়েছেন। এত বছর ধরে পর্দায় তাঁকে মিস করছিলেন দর্শকেরা। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো।
প্রায় এক দশক পর এবার দক্ষিণি সিনেমার হাত ধরে বড় পর্দায় ফিরছেন হর্ষালি। তেলুগু সুপারস্টার নন্দমুরি বালাকৃষ্ণর নতুন সিনেমা ‘অখণ্ড ২’-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এ সিনেমা দিয়ে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হচ্ছে তাঁর।
২০২১ সালের ব্লকবাস্টার তেলুগু সিনেমা অখণ্ডর সিকুয়েল অখণ্ড ২। অ্যাকশন ও আধ্যাত্মিকতার মিশেলে তৈরি সিনেমাটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। দ্বিতীয় পর্বেও সেই প্রত্যাশা করছেন ২০০ কোটি রুপি বাজেটে তৈরি অখণ্ড ২-এর নির্মাতারা। আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে অখণ্ড ২। এ উপলক্ষে সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত হয় এক জমকালো অনুষ্ঠান। সেখানে নন্দমুরি বালাকৃষ্ণর পাশে হর্ষালিকেও দেখা যায়। তাঁর নতুন লুক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভক্তরা। জানা গেছে, হর্ষালি এ সিনেমায় জনানি নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
হর্ষালি মালহোত্রা বলেন, ‘মুন্নি শুধু একটি চরিত্র ছিল না। সে ছিল একটি অনুভূতি, স্মৃতি, হৃৎস্পন্দন—যা সবার সঙ্গে এত বছর পরেও থেকে গেছে। এত বছর ধরে আমিও আপনাদের ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে থেকেছি। আপনারা যখন মুন্নিকে মিস করছিলেন, আমি তখন প্রস্তুত হচ্ছিলাম, শিখছিলাম, বড় হচ্ছিলাম। যাতে একদিন আরও ভালোভাবে ফিরতে পারি। সেই সময়টা এসে গেছে। আমি খুব খুশি যে দক্ষিণি সুপারস্টার এন বি স্যারের সঙ্গে ১০ বছর পর আবার সিনেমা হলে ফিরছি।’
অখণ্ড ২ শুধু তেলুগুতে নয়, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ভাষায়ও মুক্তি পাবে। এটি নিঃসন্দেহে হর্ষালির জন্য এক বড় সুযোগ, যা তাঁকে প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে পরিচিতি এনে দিতে পারে।