তৈরি হবে ‘প্রাক্তন ২’, প্রসেনজিৎ ও ঋতুপর্ণার সঙ্গে অভিনয় করবেন দেবশ্রী

টালিউডের অন্যতম সেরা জুটি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। একসঙ্গে জুটি বেঁধে অনেক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তাঁরা। তবে নতুন শতাব্দীর শুরুতেই দূরত্ব তৈরি হয় দুই বন্ধুর সম্পর্কে। এক যুগের বেশি সময় একসঙ্গে অভিনয় করেননি তাঁরা। ২০১৬ সালে ‘প্রাক্তন’ সিনেমা দিয়ে পরিচালক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় এক করেন প্রসেনজিৎ ও ঋতুপর্ণাকে।
১৪ বছর পর একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা। প্রাক্তনের সাফল্যের পর এবার ‘প্রাক্তন ২’-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন নির্মাতারা। এবারও থাকবেন প্রসেনজিৎ ও ঋতুপর্ণা। তাঁদের সঙ্গে নতুন একটি চরিত্রে নির্মাতারা ভাবছেন দেবশ্রী রায়কে নিয়ে। ইতিমধ্যেই দেবশ্রীর কাছে অভিনয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন নির্মাতা জুটি। অভিনেত্রীর শিডিউল পাওয়া গেলেই শুরু হবে শুটিং। এমনটা জানিয়েছেন প্রসেনজিৎ।
প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার মতোই টালিউডের দর্শকপ্রিয় জুটি ছিল প্রসেনজিৎ-দেবশ্রী। একসঙ্গে জুটি বেঁধে অনেক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তাঁরা। পর্দার বাইরে বাস্তবেও জুটি বেঁধেছিলেন তাঁরা। ১৯৯২ সালে বিয়ের তিন বছর পরেই ভেঙে যায় প্রসেনজিৎ-দেবশ্রীর ঘর। এই বিচ্ছেদ নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি টালিপাড়ায়। বিচ্ছেদের পর আর একসঙ্গে পর্দায় দেখা যায়নি তাঁদের। দেবশ্রী সময় দিলে তিন দশক পর একসঙ্গে অভিনয় করবেন তাঁরা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দেবশ্রীর সঙ্গে আর অভিনয় করবেন কি না, জানতে চাইলে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘আমাদের যে সময়ে বিয়ে হয়েছিল আমার বয়স ছিল কম। বিচ্ছেদের সময় আমার হৃদয় ভেঙেছিল তা নয়, আসলে আমি বড্ড লজ্জিত ছিলাম যে, কী করে মুখ দেখাব, লোকে কী বলবে। এখন আমরা বন্ধু, আমি ওর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। খুব শিগগির কিছু ঘটতে চলেছে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রাক্তন ২ করতে চান। আমাকে, দেবশ্রী রায় ও ঋতুকে নিয়ে।’
প্রসেনজিৎ-দেবশ্রীকে সবশেষ একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘উনিশে এপ্রিল’ সিনেমায়। এটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৪ সালে। পুরোনো মান-অভিমান ভুলে তিন দশক পর আবার এই জুটিকে পর্দায় দেখা যাবে কি না সেটা নির্ভর করছে দেবশ্রী রায়ের সিদ্ধান্তের ওপর।