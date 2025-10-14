ডিভোর্সের পর রকিবের সঙ্গে ছবি দিয়ে আলোচনায় মাহি

গত বছর ভেঙে গিয়েছিল চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সংসার। রকিব সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা নিজেই জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। বিচ্ছেদের দেড় বছর পর রকিব সরকারকে জড়িয়ে আবার আলোচনায় মাহি।
বিয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় রকিব সরকারের সঙ্গে নিয়মিত ছবি পোস্ট করতেন মাহি। তবে বিচ্ছেদের পর আর কোনো ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। সোমবার রাতে হঠাৎ স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে দুটি ছবি পোস্ট করেন মাহি। ফেসবুকে ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে মাহি সেই ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মাশা আল্লাহ।’ এর ঠিক এক ঘণ্টা আগে রকিব সরকারও একই ছবি পোস্ট করেন।
মাহি ও রকিবের কাছাকাছি সময় ছবি পোস্ট করা রহস্যের জন্ম দিয়েছে। তবে কি দুজনের সম্পর্কের বরফ গলেছে? নতুন করে কি জোড়া লাগছে এই তারকা দম্পতির সংসার? নেটিজেনদের মধ্যে চলছে এ নিয়ে আলোচনা।
মাহি ও রকিবের পোস্টের পর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, আবারও এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আবার কেউ বলছেন, তাঁরা আসলে পুরোপুরি আলাদা হননি, সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। তবে এ নিয়ে এখনো আর কোনো কথা বলেননি মাহি ও রকিব।