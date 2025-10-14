হোম > বিনোদন > সিনেমা

ডিভোর্সের পর রকিবের সঙ্গে ছবি দিয়ে আলোচনায় মাহি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

রকিব সরকার ও সন্তানের সঙ্গে মাহিয়া মাহি। ছবি: সংগৃহীত

গত বছর ভেঙে গিয়েছিল চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সংসার। রকিব সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা নিজেই জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। বিচ্ছেদের দেড় বছর পর রকিব সরকারকে জড়িয়ে আবার আলোচনায় মাহি।

বিয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় রকিব সরকারের সঙ্গে নিয়মিত ছবি পোস্ট করতেন মাহি। তবে বিচ্ছেদের পর আর কোনো ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। সোমবার রাতে হঠাৎ স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে দুটি ছবি পোস্ট করেন মাহি। ফেসবুকে ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে মাহি সেই ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মাশা আল্লাহ।’ এর ঠিক এক ঘণ্টা আগে রকিব সরকারও একই ছবি পোস্ট করেন।

মাহি ও রকিবের কাছাকাছি সময় ছবি পোস্ট করা রহস্যের জন্ম দিয়েছে। তবে কি দুজনের সম্পর্কের বরফ গলেছে? নতুন করে কি জোড়া লাগছে এই তারকা দম্পতির সংসার? নেটিজেনদের মধ্যে চলছে এ নিয়ে আলোচনা।

মাহি ও রকিবের পোস্টের পর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, আবারও এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আবার কেউ বলছেন, তাঁরা আসলে পুরোপুরি আলাদা হননি, সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। তবে এ নিয়ে এখনো আর কোনো কথা বলেননি মাহি ও রকিব।

সম্পর্কিত

অভিনয়ে ফিরতে চান কাবেরী

প্রযোজনায় আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চাইলেন শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস

যুক্তরাষ্ট্রের এমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য ‘নিশি’

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

সোলজারে শাকিবের সঙ্গে থাকছেন তিশা ও ঐশী

‘ওয়ার ২’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

৬ হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘অন্ধকারে আলো’

তাওকীরের প্রথম সিনেমা ‘দেলুপি’

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দূরত্ব ঘুচল বাপ্পী-মাহির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা