পুরোনো গান নতুন আয়োজনে গাইবেন ডলি সায়ন্তনী

নতুন সংগীত আয়োজনে পুরোনো গান। কয়েক বছর ধরে এটাই সংগীতাঙ্গনের ট্রেন্ড। সিনেমাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে আগের জনপ্রিয় গান। অনেক সময় আবার নতুন গানের সঙ্গে পুরোনো জনপ্রিয় গানের অংশ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার এই তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন সংগীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো নতুন করে প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন তিনি।
অনেক আগেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরোনো গান নতুন করে গাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন ডলি সায়ন্তনী। কিন্তু সে সময় রাজি হননি তিনি। গত কোরবানির ঈদে মুক্তি পাওয়া শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ‘লিচুর বাগানে’ গানের সাফল্যের পর ভাবনা বদলেছেন ডলি সায়ন্তনী। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো নতুন করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘বেশ কয়েকটি কোম্পানি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রথম প্রথম মনে হতো, শ্রোতাদের মধ্যে পুরোনো গান যেভাবে জায়গা করে আছে, নতুন সংগীতায়োজন সেই জায়গা নিতে পারবে কি না। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে দেখছি, তারা ভালো সাড়া পাচ্ছে। শাকিব খানের সিনেমায় ব্যবহৃত লিচুর বাগান গানটি দুই যুগ আগে গেয়েছিলাম। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাকে আবার গাইতে বলা হয়েছিল। রাজি হইনি। অথচ প্রীতম করল, সারা দেশে হইচই ফেলে দিল।’
প্রায় এক বছর কানাডায় আছেন ডলি সায়ন্তনী। সেখানেই আগামী সপ্তাহে তাঁর ‘হে যুবক’ গানটি নতুন সংগীতায়োজনে কণ্ঠ দেবেন। এই গান শেষে আরও কয়েকটি গান নিয়ে কাজ করবেন তিনি। ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘গত শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে একজন প্রযোজক ফোন করেছিলেন। “হে যুবক” নতুন করে সংগীতায়োজন করেছেন, আমাকে দিয়ে গাওয়াতে চান। এবার আর না করিনি। ট্রেন্ডে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী সপ্তাহে গানটিতে কণ্ঠ দেব। এ ছাড়া আমার গাওয়া আরও যেসব গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেগুলোও ধীরে ধীরে নতুন করে গাইব।’