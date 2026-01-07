রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’ সিনেমা দিয়ে বিরতি কাটিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন অপু বিশ্বাস। থ্রিলার ঘরানার এ সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বরে। এতে অপুর নায়ক আবদুন নূর সজল। গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্বার সিনেমার নতুন পোস্টার প্রকাশ করে নির্মাতা জানান, আগামী রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দুর্বার।
পোস্টারে দেখা গেল, অপুর চেহারায় ছড়িয়ে আছে রক্ত, মুখে রহস্যময় হাসি, দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্বার সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল নূর, সানজু জন প্রমুখ। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু।