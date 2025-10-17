মুক্তি পাচ্ছে তিন সিনেমা: টিভি, ওটিটি ঘুরে প্রেক্ষাগৃহে সাত ভাই চম্পা

এ সপ্তাহের সিনেমা
সাত বছর আগে ২০১৮ সালে চ্যানেল আইয়ে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল ‘সাত ভাই চম্পা’। টিভিতে প্রচারের পর গত বছর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে ওয়েব ফিল্ম হিসেবে মুক্তি পেয়েছিল এই টিভি সিরিজ। টিভি ও ওটিটির পর এবার প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে সাত ভাই চম্পা। আজ দেশের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা আকারে মুক্তি পাচ্ছে। এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে আরও দুটি নতুন সিনেমা। একটি সাদেক সিদ্দিকীর ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’, অন্যটি হলিউডের ‘ট্রন: অ্যারেস’।
সাত ভাই চম্পা
পৌরাণিক গল্প নিয়ে সাত ভাই চম্পা: আদি পর্ব পরিচালনা করেছেন রিপন নাগ। ছোট্ট বালক আমির চাঁদকে রাজমাতা গল্প শোনাতেন। সেই গল্পে ছিল রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রণয়। বঙ্গের রাজপুত্র বিজয়বাহু ও রাজ জামাতা তাতারখাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ করে হারানো রাজ্য জয়ের কাহিনিসহ বিভিন্ন রূপকথা মেশানো ঐতিহাসিক কাহিনি উঠে আসবে এ সিনেমায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিত সিনহা, শানারেই দেবী শানু, কেয়া পায়েল, নওশাবা আহমেদ, মুনমুন আহমেদ, আহমেদ শরীফ, মানস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সাত ভাই চম্পা প্রযোজনা করেছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।
ডাইরেক্ট অ্যাটাক
অ্যাকশন ঘরানায় নির্মিত হয়েছে ডাইরেক্ট অ্যাটাক, দেখা যাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্প। এতে সাদিকা পারভীন পপি অভিনয় করেছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। এক গ্যাংস্টারের প্রেমে জড়িয়ে পড়ে সে। বিয়ের পর সে জানতে পারে তার স্বামী একজন সন্ত্রাসী। এরপর ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। গ্যাংস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমিন খান। আড়ালে যাওয়ার আগে পপি সবশেষ অভিনয় করেছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাটাক সিনেমায়। এরপর কয়েকটি সিনেমার কাজ শুরু করলেও সেগুলো শেষ হয়নি। ডাইরেক্ট অ্যাটাকে আরও অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন, শিরিন শিলা প্রমুখ। সিনেমাটি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন সাদেক সিদ্দিকী।
ট্রন: অ্যারেস
ট্রন: অ্যারেস সিনেমার গল্পে দেখা যাবে বিজ্ঞানীরা একটি এআই সত্তা তৈরি করে, যা মানব বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উন্নত ক্ষমতা রাখে। এই সত্তাটি হচ্ছে অ্যারেস, যার কাজ মানব ও প্রোগ্রাম দুই জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা। কিন্তু যখন অ্যারেস দেখে মানুষ তাকে ভয় পায় এবং তাকে ধ্বংস করতে চায়, সে দ্বিধায় পড়ে যায়, সে কি মানবতার পক্ষে লড়বে, নাকি নিজের প্রজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করবে? এই দ্বন্দ্বই সিনেমার মূল দর্শন, মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জীবন। এটি সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন সিনেমা ‘ট্রন’ সিরিজের তৃতীয় কিস্তি এবং ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ট্রন: লিগ্যাসি’র সিক্যুয়েল। জোয়াকিম রনিং পরিচালিত এ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যারেড লেটো, গ্রেটা লি, ইভান পিটার্স, জোডি টার্নার-স্মিথ, হাসান মিনহাজ, গিলিয়ান অ্যান্ডারসন প্রমুখ। আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।