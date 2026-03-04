বারাণসী সিনেমার শুটিং হবে এন্টার্কটিকায়

‘বাহুবলী’ ও ‘আরআরআর’ সিনেমার ব্যাপক সাফল্যের পর এস এস রাজামৌলি আরও বড় প্রেক্ষাপট নিয়ে আসছেন। তাঁর পরবর্তী সিনেমার নাম ‘বারাণসী’। তৈরি হচ্ছে রামায়ণ মহাকাব্যের আলোকে। এতে ত্রাণকর্তা রুদ্র চরিত্রে মহেশ বাবু, মন্দাকিনী চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও খলনায়ক কুম্ভ হিসেবে দেখা যাবে পৃথ্বীরাজ সুকুমারনকে। বেশ আগে থেকেই বারাণসী নিয়ে কাজ করছেন রাজামৌলি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, ১৪ মাস ধরে বারাণসীর শুটিং চলছে। আরও ছয় মাসের শুটিং বাকি রয়েছে।
দ্য টুনাইট শো উইথ জিমি ফ্যালকন অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা আরও এক অজানা তথ্য ফাঁস করেছেন। হায়দরাবাদ, ওডিশা ও কেনিয়ার পর শিগগিরই বারাণসী টিম শুটিং করতে যাবে এন্টার্কটিকায়। সেখানে মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কাসহ মুখ্য চরিত্রের শিল্পীরা অংশ নেবেন। বরফে আচ্ছাদিত এ মহাদেশে এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম ভারতীয় সিনেমার শুটিং।
এমনকি বিশ্ব সিনেমায়ও এন্টার্কটিকায় শুটিং করার ঘটনা খুব কম। ‘সাউথ অব স্যানিটি’ (২০১২), ‘দ্য ওডিসি’ (২০১৬) ও ‘ভাইরাস’ (১৯৮০)—মাত্র এই তিন সিনেমার শুটিং হয়েছে সেখানে। ‘দ্য থিং’ ও ‘এইট এলবো’র মতো সিনেমায় এন্টার্কটিকার দৃশ্য থাকলেও ভিজ্যুয়াল এফেক্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সে আবহ। আর ‘স্কট অব দ্য এন্টার্কটিক’ সিনেমার ক্ষেত্রে কিছু ফুটেজ এন্টার্কটিকায় নেওয়া হলেও মূল দৃশ্যের শুটিং অন্য লোকেশনে করা হয়। সে হিসেবে বারাণসী হতে যাচ্ছে বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে চতুর্থ সিনেমা, যার একাধিক দৃশ্যের শুটিং হতে যাচ্ছে এন্টার্কটিকার কঠিন বরফের পরিবেশে। এন্টার্কটিকার বৃহত্তম ভাসমান বরফের স্তর দ্য রস আইস শেলফের চিত্রও দেখা যাবে বারাণসীতে।
রাজামৌলির বারাণসী সিনেমার কাহিনিটি ত্রেতা যুগ থেকে কলি যুগ পর্যন্ত হাজার বছরের সময়কালজুড়ে বিস্তৃত। গল্পের শুরু হবে ভারতের প্রাচীন শহর বারাণসীতে একটি বিশাল গ্রহাণু আছড়ে পড়ার ঘটনা দিয়ে। এই মহাজাগতিক ঘটনাটি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। পৃথিবীকে রক্ষা করতে নায়ক রুদ্র বিভিন্ন মহাদেশ ও সময়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে। এই যাত্রায় তাকে এন্টার্কটিকা থেকে আফ্রিকার জঙ্গল পর্যন্ত বিভিন্ন দুর্গম স্থানে লড়াই করতে দেখা যাবে। সে কারণেই এন্টার্কটিকা রাজামৌলির নতুন সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ লোকেশন।
বারাণসী দিয়ে প্রায় ছয়-সাত বছর পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে তাঁকে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবুর সঙ্গে। ২০২৭ সালের ৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে বারাণসী।