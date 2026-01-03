নকলের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন নির্মাতা হৃদয়

বাংলাদেশি সিনেমার ক্ষেত্রে নকলের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সিনেমার গল্প থেকে শুরু করে পোস্টার, অভিনয়শিল্পীদের লুক, অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সের দৃশ্য অনুকরণের অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। এ নিয়ে সমালোচনাও চলে বিস্তর। গত মাসে ‘রাক্ষস’ সিনেমার টিজার প্রকাশের পরও উঠেছিল নকলের অভিযোগ। এতে সিয়ামের লুক ও ভায়োলেন্সের সঙ্গে বলিউডের ‘অ্যানিমেল’ সিনেমার ছায়া খুঁজে পেয়েছিলেন অনেকে। তবে নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয় ছিলেন চুপ।
তবে ১ জানুয়ারি দক্ষিণি তারকা প্রভাসের নতুন সিনেমা ‘স্পিরিট’-এর ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশের পর মুখ খুলেছেন মেহেদী হাসান হৃদয়। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা পরিচালিত স্পিরিট সিনেমার পোস্টারের সঙ্গে অনেকেই মিল খুঁজে পাচ্ছেন সম্প্রতি রাক্ষস সিনেমা থেকে ফাঁস হওয়া সিয়ামের একটি লুকের। আর তাতেই যেন উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেয়েছেন নির্মাতা হৃদয়।
সিয়াম ও প্রভাসের লুক দুটির ছবি কোলাজ করে গতকাল ফেসবুকে হৃদয় লেখেন, ‘সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা যখন ‘‘ওল্ড বয়’’ থেকে নেয়, তখন সেটা ম্যাস। লোকেশ কানাগারাজ যখন বুলেট ট্রেন থেকে নেয়, তখন সেটা আর্ট। আর কিং সিনেমার ফার্স্ট লুকের কস্টিউমের কথা তো বাদই দিলাম। এসব তখন হয়ে যায় ইন্সপিরেশন, ওদের দেশের দর্শকেরাও এসব সিনেমা দেখে বাহবা দেয়। আর আমাদের দেশের নির্মাতারা এমন কিছু করলেই সমালোচকেরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।’
হৃদয় আরও লেখেন, ‘সকল কাল্ট ক্রিয়েশনই কিছু না কিছু থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে তৈরি। দুনিয়া গোল, কোথাও না কোথাও গিয়ে মিলে যায়। সমস্যাটা হলো, শুধু আমাদেরটা মিললেই দোষ। আমি নিশ্চিত, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা আমার সিন দেখে কপি করেননি। আমার নায়কের চুল দেখে প্রভাসের হেয়ারস্টাইল সেট করেননি, তাঁর স্পিরিটের সঙ্গে রাক্ষসের কোনো মিলও থাকবে না। তবু যদি কোথাও গিয়ে কিছু মিলে যায়, তাহলে ধরে নেব ব্যাপারটা কাকতালীয়।’
‘বরবাদ’ দিয়ে গত বছরের রোজার ঈদে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে অভিষেক হয় মেহেদী হাসান হৃদয়ের। প্রেক্ষাগৃহে দারুণ ব্যবসা করলেও সিনেমার ভায়োলেন্স ও অ্যাকশন দৃশ্য নিয়ে উঠেছিল নকলের অভিযোগ। এবার ঈদের জন্য তিনি বানাচ্ছেন রাক্ষস। এতে সিয়ামের বিপরীতে আছেন টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।