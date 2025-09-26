‘ধাড়াক ২’, ‘অ্যালিস ইন বর্ডারল্যান্ড’সহ আসছে যেসব কনটেন্ট

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
জয়া আর শারমিন (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: জয়া আহসান, মোহসিনা আক্তার
- মুক্তি: চরকি (২৫ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: পিপলু আর খান পরিচালিত এ সিনেমার গল্প দুই নারীকে নিয়ে। জয়া একজন অভিনেত্রী, অন্যজন তার সহকারী। করোনা মহামারির কারণে তারা দুজন গৃহবন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। জয়ার তারকাখ্যাতি এবং শারমিনের সাধারণ জীবনের পার্থক্য একসময় তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে।
ছোট ব্যোমকেশ (বাংলা মিনি সিরিজ)
- অভিনয়: আরুশ দে, ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার
- মুক্তি: হইচই (২৪ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বানিয়েছেন ছোটদের ব্যোমকেশ। অন্যান্য সিরিজের তুলনায় এ সিরিজের আকারও ছোট। এতে ব্যোমকেশ, অজিতসহ প্রধান চরিত্রগুলোতে দেখা যাবে শিশুদের। বয়সে ছোট হলে কী হবে, এই ব্যোমকেশের বুদ্ধি আর দৌরাত্ম্যের কাছে সবাই ফেল।
টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল (টক শো)
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২৫ সেপ্টেম্বর)
- শো সম্পর্কে: বলিউডে টক শোর রাজত্ব এত দিন ছিল করণ জোহরের হাতে। এবার সেই মঞ্চ কেঁপে উঠবে দুই সাহসী আর ঠোঁটকাটা অভিনেত্রীর দাপটে। কাজল ও টুইঙ্কেল খান্নার উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে নামী বলিউড তারকারা থাকবেন অতিথি হিসেবে। কথা হবে কোনো ফিল্টার ছাড়াই। প্রথম পর্বে অতিথি হয়েছেন সালমান খান ও আমির খান। প্রতি বৃহস্পতিবার আসবে নতুন পর্ব।
ধাড়াক ২ (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, তৃপ্তি দিমরি
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৬ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব লতে ভর্তির সুযোগ পায় নিম্নবর্ণের নীলেশ। তার সহপাঠী বিদিশা ধনী পরিবারের সন্তান। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। একপর্যায়ে প্রেমে পড়ে তারা। বিদিশার বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ পায় নীলেশ। তবে সেখানে গিয়ে বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তাকে।
অ্যালিস ইন বর্ডারল্যান্ড সিজন থ্রি (জাপানি সিরিজ)
- অভিনয়: কেন্তো ইয়ামাজাকি, তাও সুচিয়া, নিজিরো মুরাকামি
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৫ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: এই সায়েন্স ফিকশন থ্রিলার সিরিজের কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র আরিসু ও উসাগি আটকে পড়ে টোকিও শহরের প্যারালাল ভার্সনে। সেখানে বিচিত্র সব খেলায় অংশ নিতে হয় তাদের। খেলা শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে তারা। বিয়েও করে। একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় উসাগি।