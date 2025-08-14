হোম > বিনোদন > সিনেমা

আজ থেকে দীপ্ত প্লেতে শাকিবের ‘তাণ্ডব’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খান ও সাবিলা নূর। ছবি: সংগৃহীত

৭ আগস্ট হইচই ও চরকিতে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’। এবার আরও এক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেল সিনেমাটি। আজ থেকে দীপ্ত প্লেতে দেখা যাচ্ছে তাণ্ডব। দীপ্ত প্লের যেকোনো প্যাকেজ সাবস্ক্রিপশন করে উপভোগ করা যাবে সিনেমাটি।

দীপ্ত প্লেতে তাণ্ডব মুক্তির খবর জানিয়ে ফেসবুকে শাকিব খান লিখেছেন, ‘প্রথমবারের মতো একটি বাংলা সিনেমা ইতিহাস গড়ছে, একসঙ্গে তিনটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে গর্বের সঙ্গে স্ট্রিমিং হচ্ছে। এটি এক স্মরণীয় সিনেম্যাটিক মুহূর্ত! এই শো দেখতে ভুলে যেও না।’

একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সংঘটিত হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব সিনেমার গল্প। যার নেতৃত্বে রয়েছে স্বাধীন নামের এক যুবক। এ সিনেমার মধ্য দিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম, আয়নাঘর, চলমান সমাজব্যবস্থা, ক্ষমতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি নিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন নির্মাতা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রায়হান রাফী।

তাণ্ডবে শাকিব খান ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, সাবিলা নূর, আফজাল হোসেন, শহীদুজ্জামান সেলিম, রাকিব হোসেন ইভন প্রমুখ। দুটি বিশেষ চরিত্র দেখা যাবে আফরান নিশো ও সিয়ামকে।

