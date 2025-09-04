সেরা দশে বাংলাদেশের তিন নির্মাতা

এক বছর বিরতির পর ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরে থাকছে চতুর্থবারের মতো ‘ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব’ প্রজেক্ট। সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে এই প্রজেক্টের নির্বাচিত ১০টি সিনেমার নাম। এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা। সেরা দশে রয়েছে রাকা নওশিন নওয়ারের ‘মাংস কম’, আহসান স্মরণের ‘বেতার’ এবং আশিক উর রহমানের ‘জলছবি’।
‘বেতার’ চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক আহসান স্মরণ এবং প্রযোজক হিসেবে কাজ করছেন ইমন বিন আনোয়ার। চলচ্চিত্রটি স্যাটায়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার গল্প তুলে আনবে।
অন্য সিনেমাগুলো হলো ইরানের ‘দ্য সুইট বেরিস’, নেপালের ‘মাউন্টেন অব স্পিরিট’, কাজাখস্তানের ‘পে দ্য বিল’, কিরগিজস্তানের ‘দ্য হাসবেন্ড’, চীনের ‘সি স্ট্যান্ডস স্টিল ইন ড্রিফটিং ওয়াটার’, জাপানের ‘ফ্যামিল অন ফায়ার’, ফিলিপাইনের ‘লুজোনেনসিস অ্যান্ড ফ্লোরিসিয়েনসিস’।
ওয়েস্ট মিট ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাবে জুরি হিসেবে ছিলেন ইনগ্রিড লিল হোগটুন ও আজি হফার্ট (নরওয়ে), ইয়ানা লেকারস্কা (বুলগেরিয়া), আদনান আল রাজীব ও রাশেদ জামান (বাংলাদেশ), আন্না শালাশিনা (রাশিয়া), এবং জর্জ ওভাশভিলি (জর্জিয়া)।
রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরের পর্দা উঠবে ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারি। চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতির তত্ত্বাবধানে ১১ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাব প্রজেক্ট।
এই আয়োজনের সেরা তিনটি প্রজেক্ট পাবে পাঁচ লাখ, তিন লাখ ও দুই লাখ নগদ অর্থ পুরস্কার। পুরস্কারের অর্থটি স্ক্রিনপ্লে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হিসেবে প্রদান করা হবে সেরা তিনটি প্রজেক্টকে।