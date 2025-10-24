‘গৃহপ্রবেশ’, ‘পরম সুন্দরী’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
পারফেক্ট ওয়াইফ (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)
অভিনয়: মীর রাব্বি, সুদীপ বিশ্বাস দীপ, আরিয়ানা জামান
মুক্তি: চরকি (২৩ অক্টোবর)
গল্পসংক্ষেপ: দুই দম্পতির গল্প নিয়ে ফিকশনটির কাহিনি। স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে এক যুবক। সেখানে দুই পরিবারের মধ্যে শুরু হয় নানা দ্বন্দ্ব। নিজেদের মধ্যে শুরু হয় কলহ।
গৃহপ্রবেশ (বাংলা সিনেমা)
অভিনয়: শুভশ্রী গাঙ্গুলি, জিতু কমল, কৌশিক গাঙ্গুলি
মুক্তি: হইচই (২৪ অক্টোবর)
গল্পসংক্ষেপ: এক গৃহবধূকে নিয়ে গল্প, নিজের স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে যার বছরের পর বছর কেটে যায়। তার জীবন পুরোপুরি পাল্টে যায়, যখন শ্বশুরবাড়িতে আসে এক অজানা অতিথি। স্বামীকে ভুলে অতিথির প্রেমে পড়ে যায় সেই গৃহবধূ। আগন্তুকের আসল পরিচয় জানার পর গল্প ভিন্ন মোড় নেয়।
গল্পসংক্ষেপ: দিল্লির ছেলে পরম একটা স্টার্টআপ তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে সোলমেট খুঁজে পাওয়া যাবে। পরমের বাবা শর্ত দেয়, নিজের সোলমেট খুঁজে পেলে তবেই এই অ্যাপে ইনভেস্ট করবে। সুন্দরী নামের কেরালার এক মেয়ের খোঁজ পায়। সে পৌঁছে যায় কেরালা। সুন্দরীর প্রেমে পড়ে। তবে তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য।
দে কল হিম ওজি (তেলুগু সিনেমা)
অভিনয়: পবন কল্যাণ, ইমরান হাশমি, প্রিয়াঙ্কা
মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৩ অক্টোবর)
গল্পসংক্ষেপ: অ্যাকশননির্ভর এই ক্রাইম থ্রিলারের কেন্দ্রে আছে ওজাস গম্ভীরা নামের এক গ্যাংস্টার। প্রায় এক দশক আড়ালে থাকার পর হঠাৎ তার আবির্ভাব ঘটে মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডে। পুরোনো হিসাব মিটিয়ে নতুনভাবে রাজত্ব করতে চায়। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হয়।
গল্পসংক্ষেপ: এই রাজনৈতিক থ্রিলারের কেন্দ্রে আছে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সরকারি কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের দিকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পেছনে কারা সেই অদৃশ্য শত্রু, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে কর্মকর্তারা। সময় যায় আর উদ্বেগ বাড়ে। তারা কি শেষ পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্রটি ঠেকাতে পারবে?