ইলিয়াস কাঞ্চন কেমন আছেন জানালেন রোজিনা

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চনের চিকিৎসা চলছে লন্ডনে। সেখানে অপারেশনের পর এখন চলছে কেমোথেরাপি। গত সোমবার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইলিয়াস কাঞ্চনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন দীর্ঘদিনের সহকর্মী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রোজিনা।
ইলিয়াস কাঞ্চনের চিকিৎসার অগ্রগতি জানিয়ে রোজিনা বলেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চনের টিউমারটা খুব স্পর্শকাতর জায়গায় হয়েছে। তাই অপারেশন করে পুরোটো সরানো যায়নি। যতটুকু সম্ভব চিকিৎসকেরা ততটুকু ক্লিন করে দিয়েছেন। এখন ওর কেমোথেরাপি চলছে। দেড় মাস এটা চলবে। কেমোথেরাপি দেওয়ার পর শরীর একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ও সুস্থ হয়ে যাবে।’
এ মাসের শুরুতে ইলিয়াস কাঞ্চনের ছেলে মিরাজুল ইসলাম মইন জয় জানান, ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন। তবে রোজিনা জানিয়েছেন, গত জুলাই মাসেই ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর জেনেছেন তিনি।
রোজিনা বলেন, ‘বছরের একটা সময় লন্ডনে যাওয়া হয় আমার। এবার জুলাইয়ের দিকে গিয়েছিলাম। সে সময় কাঞ্চনের স্ত্রী একদিন আমাকে ফোন করে। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার কথা হয়। কথা বলার একপর্যায়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোথায়। তখন সে জানায়, কাঞ্চন অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য লন্ডন এসেছে। আমি কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলি। আধো আধো করে কথা বলছিল। আমাকে চিনতে পেরেছে কিন্তু আমি ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পারছিলাম না। সেই থেকে নিয়মিত ওর খোঁজ নিচ্ছি। পরিবার থেকে ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর প্রকাশ করতে না চাওয়ায় আমিও কাউকে বলিনি।’
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লন্ডনে থাকাকালে ইলিয়াস কাঞ্চনকে দেখতে তাঁর মেয়ের বাসায় গিয়েছিলেন রোজিনা। তিনি বলেন, ‘গত সেপ্টেম্বরে কাঞ্চনকে দেখতে ওর মেয়ের বাসায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ওর মুখটা একটু বেঁকে গেছে। কিন্তু কথা বলতে পারছে, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। ওকে কিছুটা বিরক্তও মনে হলো। ওর মতো কাজের মানুষ এখন চারদেয়ালের মাঝে আটকা। এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন।’
ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর প্রকাশের পর অভিনেতার ভক্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কয়েক দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর মৃত্যুর গুজব। এতে বিরক্তি প্রকাশ করে ইলিয়াস কাঞ্চনের পরিবার। এমন গুজব রোজিনাকেও বিব্রত করেছে। তিনি বলেন, ‘যাচাই না করে এ ধরনের খবর ছড়ানো উচিত নয়। একজন জীবিত মানুষকে মেরে ফেলছে। সবাইকে অনুরোধ করব, এমন মিথ্যা খবর ছড়াবেন না। তাঁর শারীরিক অবস্থার খবর জানতে চাইলে শিল্পী সমিতির মাধ্যমে কাঞ্চনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।’