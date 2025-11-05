‘কিং’ সিনেমায় শাহরুখের কস্টিউম নিয়ে বিতর্ক

২ নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিনে প্রকাশ পেয়েছে ‘কিং’ সিনেমার অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও। প্রথম ঝলকে অ্যাকশন মুডে চমক দিয়েছেন শাহরুখ। তাঁর লুকও এখন আলোচনার কেন্দ্রে। তবে প্রশংসার পাশাপাশি শাহরুখের কস্টিউম জন্ম দিয়েছে বিতর্কের।
১ মিনিট ১১ সেকেন্ডের ভিডিওটির একটি দৃশ্যে শাহরুখকে দেখা যায়, নীল শার্টের সঙ্গে মাস্টার্ড ইয়েলো জ্যাকেট পরা, চোখে কালো চশমা। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় সমালোচনা। অনেকে দাবি করেন, শাহরুখের এই লুক হলিউডের ‘এফ ওয়ান’ সিনেমায় ব্র্যাড পিটের লুক থেকে কপি করা। অভিনেতা ব্র্যাড পিটকে নকল করেই তিনি এমন পোশাক পরেছেন, চুলের রং সাদা করেছেন। তবে শাহরুখ ভক্তরা প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা মেনে নিতে নারাজ। এবার শাহরুখের এই লুক নিয়ে কথা বললেন কিং সিনেমার নির্মাতা সিদ্ধার্থ আনন্দ।
শাহরুখ ও পিটের কস্টিউম নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বইছে, তখন আপনা বলিউড নামের এক্স হ্যান্ডেল থেকে লেখা হয়, ‘হেটার্সদের যুক্তিগুলো বেশ মজার। বলিউড সিনেমায় যদি ফাইটার জেট থাকে, তবে সেটি টপ গানের নকল। জাহাজ হলে টাইটানিকের নকল। পোশাক মিলে গেলে এফ ওয়ানের নকল, কমলা রঙের পোশাক মানে হিন্দুবিরোধী, এদের আইকিউ লেভেল যেন সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বাফারিং হয়েই চলেছে।’
ওই পোস্টে কোলাজ করা কিং এবং এফ ওয়ান সিনেমার ছবির সঙ্গে ‘জব হ্যারি মেট সেজল’ সিনেমার একটি ছবি যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে শাহরুখকে একই ধরনের পোশাকে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মন্তব্যের ঘরে লিখেছেন, শাহরুখ তো একই ধরনের পোশাক আট বছর আগেই পরেছেন। সেই পোস্টে দুটি হাসির ইমোজি দিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এর আগে তাঁর ‘ফাইটার’ সিনেমাকে ‘টপ গান’-এর নকল বলা হয়েছিল। আবার শাহরুখের ‘পাঠান’ সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোনের গেরুয়া বিকিনি নিয়েও উঠেছিল ধর্মীয় বিতর্ক।
কিং সিনেমার শুটিং এখনো চলছে। এতে শাহরুখ ছাড়া আরও আছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, আরশাদ ওয়ারসি, সুহানা খান প্রমুখ। অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিওতে ঘোষণা করা হয়েছে, ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।