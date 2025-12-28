হোম > বিনোদন > বলিউড

বলিউডের আলোচিত ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক

দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত
  • সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি জানিয়ে একাধিক সিনেমা থেকে বাদ পড়ার ঘটনায় পুরো বছর আলোচনায় ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনেত্রী এমন দাবি করলে বাদ পড়েন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ সিনেমা থেকে। এরপর কল্কি সিনেমার সিকুয়েল থেকেও বাদ দেওয়া হয় দীপিকাকে।
  • জানুয়ারিতে সাইফ আলী খানের মুম্বাইয়ের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে একজন অনুপ্রবেশকারী। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখনো জানা যায়নি ঘটনার আসল রহস্য।
  • ⊲ মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ‘হেরা ফেরি থ্রি’ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণে আইনের আশ্রয় নেন সিনেমার অভিনেতা ও প্রযোজক অক্ষয় কুমার। জুনের শেষদিকে পরেশ রাওয়াল জানান, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি থাকছেন হেরা ফেরি সিনেমার নতুন পর্বে।
  • নভেম্বরে গোয়ায় একটি চলচ্চিত্র উৎসবে কানতারা সিনেমার নায়ক ঋষভ শেঠিকে মিমিক্রি করে সমালোচনার মুখে পড়েন রণবীর সিং। তিনি কানতারার দাইভা চরিত্রটিকে ভূত হিসেবেও উল্লেখ করেন। পরে ক্ষমা চান রণবীর সিং।
  • অনুষ্ঠান হোক কিংবা জনসমাগম, তাঁর সামনে ক্যামেরা উঠলেই বিরক্তি ঝরে পড়ে জয়া বচ্চনের কথায়-অভিব্যক্তিতে। তাই চলতি মাসে পাপারাজ্জিরা তাঁকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন।
  • গত ১২ জুন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী সঞ্জয় কাপুর। সঞ্জয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সমানভাবে বাঁটোয়ারা হচ্ছে না বলে দাবি করেন কারিশমা। সন্তানদের সম্পত্তির ভাগ আদায়ের জন্য আদালতে গিয়েছেন কারিশমা।
  • সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মারা যান সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গ। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর কারণ হিসেবে দুর্ঘটনার কথা জানালেও কেউ কেউ দাবি করছিলেন পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে জুবিনকে। ১২ ডিসেম্বর হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ, যেখানে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
  • এ বছর মে মাসে ম্যানহাটনের মর্যাদাপূর্ণ মেট গালায় রেড কার্পেটে হেঁটে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে ইতিহাস রচনা করেন শাহরুখ খান।
  • সিতারে জমিন পার দিয়ে গত জুন মাসে তিন বছর পর প্রেক্ষাগৃহে ফেরেন আমির খান। নেটফ্লিক্স ১২৫ কোটি রুপিতে সিনেমাটি কিনতে চাইলে অসম্মতি জানান আমির। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হয় ইউটিউবে। আমির জানান, সিনেমা মুক্তির নতুন মাধ্যম সৃষ্টি করতেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
সম্পর্কিত

বলিউডের হতাশার বছরে আলো দেখালেন রণবীর

নতুন গেম শো দিয়ে টিভিতে ফিরছেন অক্ষয়

মাধুরীর কাছে ক্যারিয়ারের চেয়ে পরিবার বেশি জরুরি

দেখা হলো শাহরুখ-মেসির, সঙ্গে ছিল খানপুত্র আব্রাম

পাকিস্তান-বিরোধী থিম: মধ্যপ্রাচ্যে নিষিদ্ধ হলো বলিউডের ‘ধুরন্ধর’

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

লন্ডনে উন্মোচিত হলো শাহরুখ-কাজলের ভাস্কর্য

নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

সিনেমা প্রযোজনা করবেন পঙ্কজ

নতুন সিনেমা নিয়ে আইনি জটিলতায় রণবীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা