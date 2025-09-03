হোম > বিনোদন > বলিউড

মায়ের সিনেমার রিমেকে জাহ্নবী কাপুর

বিনোদন ডেস্ক

জাহ্নবী কাপুর। ছবি: সংগৃহীত

শ্রীদেবীর অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘চালবাজ’। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রীদেবী। আলোচিত এ সিনেমার রিমেক তৈরি হচ্ছে। তাতে শ্রীদেবী অভিনীত চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রীর মেয়ে জাহ্নবী কাপুর।

২০২২ সালে টি-সিরিজ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ‘চালবাজ ইন লন্ডন’ সিনেমার। সে সময় শোনা গিয়েছিল লিড রোলে অভিনয় করবেন শ্রদ্ধা কাপুর। এরপর আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না সিনেমার। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা নন, জাহ্নবী থাকবেন চালবাজের রিমেকে। এ মাসেই সিনেমাটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

‘চালবাজ’ সিনেমায় দ্বৈত চরিত্রে শ্রেদেবীর লুক। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহ্নবী এই সিনেমায় অভিনয় করতে খুব আগ্রহী, একই সঙ্গে সতর্কও। কারণ তাঁর কাছে চালবাজ শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এটি একটি আবেগ। তিনি একেবারেই চান না, সকলে যেন এটা ভেবে বসে, তিনি মায়ের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে কাজ করছেন। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি ঘনিষ্ঠদের পরামর্শ নিচ্ছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ তিনি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

এদিকে গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছ জাহ্নবী কাপুরের নতুন সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’। তুষার জলোটা পরিচালিত এই সিনেমায় জাহ্নবীর বিপরীতে আছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা।

সম্পর্কিত

৭৫ বার অডিশন দিয়ে ‘পরিণীতা’ সিনেমায় সুযোগ পান বিদ্যা

সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কিশোর কুমারকে বিয়ে, ৩৭-এ দ্বিতীয়বার বিধবা, কে এই নায়িকা

অর্জুন রামপালের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

বায়োপিকের শুটিংয়ের আগে সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে এক মাস থাকবেন রাজকুমার

শাহরুখ ও দীপিকার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

২৫০ কোটির নতুন বাড়ির ভিডিও ফাঁস হওয়ায় খেপলেন আলিয়া

শ্রীদেবীর সম্পত্তি নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বনি কাপুর

দুই থেকে তিন হচ্ছেন পরিণীতি-রাঘব, সুখবর দিলেন অভিনেত্রী

আর মাত্র দুটি সিনেমার পর অবসর নেবেন প্রিয়দর্শন

আর মাত্র দুটি সিনেমার পর পরিচালনা থেকে অবসর নেবেন প্রিয়দর্শন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা