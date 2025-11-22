হোম > বিনোদন > বলিউড

‘সিনেমা বানিয়েও এত টাকা পাইনি’, ইউটিউবে বিপুল আয় ফারাহ খানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

কোরিওগ্রাফার ও নির্মাতা ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারাহ খান ইউটিউব ভ্লগিং থেকে মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে অর্থ আয় করছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইউটিউব থেকে তাঁর আয় সিনেমা পরিচালনার মাধ্যমে এক বছরে উপার্জিত অর্থের চেয়েও বেশি।

ফারাহ খানের ভ্লগগুলো সাধারণত তাঁর বাবুর্চি (পাচক) দিলীপকে নিয়ে তৈরি রান্নাবান্নার। সেগুলো দর্শক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

অভিনেত্রী সোহা আলী খানের পডকাস্টে এক কথোপকথনে ফারাহ খান জানান, তাঁর টিমের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করার পরই তিনি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে রাজি হন। শুরু থেকেই খাদ্য ও রন্ধন বিষয়ক শো হিসেবে চ্যানেলটিকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি।

‘বিপুল উপার্জন’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফারাহ বলেন, ‘আমার গোটা ক্যারিয়ারে, হয়তো এক বছরেও এত টাকা আমি উপার্জন করিনি, যদিও আমি এতগুলো সিনেমা পরিচালনা করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটা আমার নিজস্ব চ্যানেল। তাই কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বা প্রোডাকশন হাউস আমাকে এটা বলতে পারে না যে “এটা কাটতেই হবে”, কিংবা কোনো টিভি চ্যানেলও বলতে পারে না যে আপনি শুধু এই অতিথিকেই আনতে পারবেন—এটা আমি ভীষণ অপছন্দ করতাম। এই যে একজনকে “এ-লিস্টার” এবং অন্যজনকে “সাধারণ” বলে ভাগ করা হতো, এই ভেদাভেদ আমার একেবারেই ভালো লাগত না।’

এই বিপুল সাবস্ক্রাইবার ও ভিউয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ফারাহ খান ইতিমধ্যেই ইউটিউবের সিলভার প্লে বাটন অর্জন করেছেন।

পাচক দিলীপের সঙ্গে ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত

‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ ছবির পর গত ১১ বছর ধরে কোনো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেননি ফারাহ খান। সিনেমা ছেড়ে কেন তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন ফারাহ।

২০২৪ সালের এপ্রিলে ফারাহ খান ইউটিউব চ্যানেল খোলেন। তিনি এবং তাঁর বাবুর্চি দিলীপের রান্নার ভ্লগগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমানে তাঁর ইউটিউবে প্রায় ৩০ লাখ (তিন মিলিয়ন) এবং ইনস্টাগ্রামে ৪.৫ মিলিয়ন (৪৫ লাখ) ফলোয়ার রয়েছে।

কাজল এবং টুইঙ্কেলের শো ‘টু মাচ’-এর একটি পর্বে ৬০ বছর বয়সী ফারাহ খান জানিয়েছেন ইউটিউব যাত্রা শুরু করার প্রধান অনুপ্রেরণা কী ছিল।

তিনি বলেন, ‘যখন আমার কোনো সিনেমা হচ্ছিল না, যখন পরিচালনা করছিলাম না, তখন ভাবলাম (চল), ইউটিউব শুরু করি। কারণ আমি আয়ের তারতম্য বুঝতে পারছিলাম। এ ছাড়া, আমার তিন সন্তান আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ওটা মারাত্মক ব্যয়বহুল। তাই আমি মজার ছলে একটি ইউটিউব শো শুরু করলাম—এবং সেটা ক্লিক করে গেল।’

চলচ্চিত্র নির্মাতা শিরীষ কুন্দেরের সঙ্গে ফারাহ খানে ১৭ বছর বয়সী ট্রিপলেট সন্তান সিজার, অন্ন এবং দিবার।

‘ম্যায় হুঁ না’, ‘ওম শান্তি ওম’ এবং ‘তিস মার খান’-এর মতো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন ফারাহ খান।

