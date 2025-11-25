৩৩৫ কোটি রুপির সাম্রাজ্য রেখে গেলেন ধর্মেন্দ্র

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।
লুধিয়ানা জেলার নাসরানি গ্রামের স্কুলশিক্ষক কেবল কৃষ্ণ সিং দেওল এবং সতবন্ত কাউরের সন্তান ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রকাশ কাউরকে বিয়ে করেন। সিনেমা জগতে আসার আগেই এই বিয়ে হয়। এই দম্পতির চার সন্তান—দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
ধর্মেন্দ্রের প্রথম পরিবার:
সানি দেওল: জ্যেষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর দুই পুত্র—অভিনেতা করণ দেওল (স্ত্রী দ্রিশা আচার্য) এবং অভিনেতা রাজবীর দেওল (চলচ্চিত্র ‘দোনো’ দিয়ে অভিষেক)।
ববি দেওল: কনিষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর দুই পুত্র—আর্যমান দেওল এবং ধর্ম দেওল (ধর্মেন্দ্রের নামানুসারে)। ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া আহুজা পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার।
বিজয়তা দেওল ও অজিতা দেওল: দুই কন্যা বিজয়তা ও অজিতা মূলত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকেন। বিজয়তা বিয়ে করেছেন বিবেক গিলকে; তাঁদের দুই সন্তান প্রেরণা ও সাহিল গিল। অজিতা ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করেন এবং তাঁর দুই কন্যা ডা. নিকিতা মিনা এবং ডা. প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী।
১৯৮০ সালে ধর্মেন্দ্র তাঁর বহু হিট ছবির সহ-অভিনেত্রী হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। ‘সীতা অউর গীতা’, ‘রাজা জানি’, ‘জুগনু’ এবং ‘শোলে’-এর মতো ছবিতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। প্রকাশ কাউরের সঙ্গে আইনত বিবাহবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে প্রচুর আলোচনা হলেও তাঁদের বিয়ে টিকে ছিল। এই দম্পতির দুই কন্যা।
ধর্মেন্দ্রের দ্বিতীয় পরিবার:
এষা দেওল: অভিনেত্রী। ব্যবসায়ী ভারত তখতানির সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে; তাঁদের দুই কন্যা—রাধ্যা ও মিরায়া তখতানি।
আহানা দেওল: শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ও উদ্যোক্তা। তাঁর স্বামী বৈভব বোহরা; তাঁদের এক পুত্র দ্যারিয়েন এবং দুই যমজ কন্যা আস্ত্রাইয়া ও আদিয়া।
হেমা মালিনী ও তাঁর কন্যারা মুম্বাইয়ে আলাদা বাস করলেও ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন।
দেওলদের সাম্রাজ্য
ধর্মেন্দ্রের ছোট ভাই অজিত সিং দেওলও অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর পুত্র অভয় দেওল (‘দেব ডি’, ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’) বর্তমানে হিন্দি সিনেমার অন্যতম পরিচিত মুখ। অভয় দেওল সানি ও ববি দেওলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং ধর্মেন্দ্রকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করেন।
তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরাধিকার:
ধর্মেন্দ্রের নাতি-নাতনিদের অনেকেই ধীরে ধীরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করছেন। সানি দেওলের পুত্র করণ দেওল ও রাজবীর দেওল এখন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তৃতীয় প্রজন্মের দেওলদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ববি দেওলের পুত্র আর্যমান ও ধর্ম দেওল এখনো পড়াশোনা করছেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁরাও বিনোদন জগতে প্রবেশ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ধর্মেন্দ্রের আনুমানিক নিট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩৫ কোটি থেকে ৪৫০ কোটি রুপির মধ্যে। ছয় দশকের ক্যারিয়ারে বিচক্ষণ বিনিয়োগ এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের কারণে তিনি এই বিপুল সম্পদ অর্জন করেন। ধারণা করা হয়, দেওল পরিবারের সম্মিলিত সম্পত্তির পরিমাণ ১ হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। বলতে গেলে ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী সিনেমাটিক রাজবংশ এই দেওলরা।