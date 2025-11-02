৬০ বছরেও শাহরুখের বয়স যেন কমছে: শশী থারুর

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিনে তারকাদের শুভেচ্ছাবার্তার মিছিলে যোগ দিলেন কংগ্রেস সাংসদ, লেখক ও সাবেক কূটনীতিক শশী থারুর। শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘বাস্টার্ডস অব বলিউড’-এর প্রশংসা করার পর থারুর তাঁর চিরায়ত স্টাইলে শাহরুখের জন্য একটি মজাদার শুভেচ্ছাবার্তা শেয়ার করেছেন।
শাহরুখের দুটি ছবি (ভিন্ন বয়সের) শেয়ার করে এক্সে শশী থারুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিখেছেন, ‘বলিউডের কিং, শাহরুখ খানকে ৬০তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা।’
তবে ‘৬০’ সংখ্যাটি নিয়ে থারুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বিখ্যাত সিনেমা ‘দ্য কিউরিয়াস কেস অব বেনজামিন বাটন’-এর (যেখানে নায়কের বয়স উল্টো দিকে কমতে থাকে) উদাহরণ টেনে বলেন, অভিনেতা শাহরুখ খান আসলে ‘বিপরীতভাবে বুড়ো হচ্ছেন’ (ageing reverse)।
থারুর তাঁর পোস্টে বলেন, ‘আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এই ৬০ সংখ্যা আমার কাছে সন্দেহজনক। শাহরুখের বয়স আসলেই ৬০ কি না, এটা নিয়ে কিছু ফ্যাক্ট-চেকার ও কিছু ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তদন্ত করেছে। তারা তদন্তের পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—ছবি দেখে কোনোভাবেই বোঝা যায় না শাহরুখ খানের বয়স ৬০ বছর। তারা তদন্তে এটাও নিশ্চিত করেছে, শাহরুখের কোনো ছবিতেই ফটোশপ বা এআই ব্যবহার করা হয় না।’
শশী থারুরের ধারণা, শাহরুখ আসলে ‘দ্য কিউরিয়াস কেস অব বেনজামিন বাটন’ সিনেমার বাস্তব চরিত্র। তাঁর বয়স উল্টো দিকে কমছে। তিনি এর পক্ষে কিছু প্রমাণও তুলে ধরেছেন—যেমন আজকের দিনে তাঁর এনার্জি লেভেল ২০ বছর আগের চেয়েও বেশি বলে মনে হয়। তাঁর চুলের স্টাইল দিন দিন যুবকদের মতো হচ্ছে। তাঁর চেহারায় কোনো ভাঁজ নেই।
মজার ছলে থারুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, শাহরুখ তাঁর ৭০তম জন্মদিন পালন করে কিশোর চরিত্রের জন্য অডিশন দেবেন।’
সবশেষে থারুর বলেন, ‘এই অবিশ্বাস্য মাইলফলক অর্জনের জন্য অভিনন্দন, শাহরুখ! অনুগ্রহ করে বছরের পর বছর ধরে পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করতে থাকুন এবং আমাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করতে থাকুন।’
শশী থারুর সম্প্রতি আরিয়ান খানের পরিচালনায় নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘বাস্টার্ডস অব বলিউড’-এরও প্রশংসা করেছেন।
উল্লেখ্য, আরিয়ান খান ‘বাস্টার্ডস অব বলিউড’ সিরিজটির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সিরিজটি দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।