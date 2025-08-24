হোম > বিনোদন > বলিউড

আর মাত্র দুটি সিনেমার পর পরিচালনা থেকে অবসর নেবেন প্রিয়দর্শন

বিনোদন ডেস্ক

পরিচালক প্রিয়দর্শন। ছবি: সংগৃহীত

মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় পরিচালক প্রিয়দর্শন। আশির দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। শুধু মালয়ালম নয়; হিন্দি, তামিল, তেলুগু ভাষাতেও সিনেমা বানিয়েছেন। সব মিলিয়ে তাঁর নির্মিত সিনেমার সংখ্যা ৯৮টি। এখনো ক্যামেরার পেছনে দাপটের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আর মাত্র দুটি সিনেমা বানিয়ে পরিচালনা থেকে অবসর নেবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়দর্শন।

প্রিয়দর্শন এখন ক্যারিয়ারের ৯৯তম সিনেমার শুটিং করছেন। ‘হাইওয়ান’ নামের এ সিনেমার মাধ্যমে ১৭ বছর পর একসঙ্গে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলী খান। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন শ্রিয়া পিলগাওকর ও সাইয়ামি খের। প্রিয়দর্শনের নির্মিত ২০১৬ সালের সিনেমা ‘ওপ্পাম’-এর রিমেক এটি। তবে হিন্দি রিমেকে চিত্রনাট্য ও সংলাপে খানিকটা বদল এনেছেন প্রিয়দর্শন।

চমক আরও রয়েছে। হাইওয়ানে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা দেবেন মোহনলাল। ওপ্পামে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন তিনি। হাইওয়ানে মোহনলালের চরিত্রটি দর্শকদের চমকে দেবে বলেই জানিয়েছেন প্রিয়দর্শন। এতে অক্ষয়কে নায়ক নয়, পাওয়া যাবে ভিলেন হিসেবে। ওপ্পামের পর প্রিয়দর্শন শুরু করবেন বহুল আলোচিত সিনেমা ‘হেরা ফেরি থ্রি’র শুটিং।

হাইওয়ান সিনেমার শুটিংয়ে প্রিয়দর্শন, অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলী খান। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

২০০০ সালে প্রিয়দর্শনের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল ‘হেরা ফেরি’। তবে ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির দ্বিতীয় পর্বে পরিচালক হিসেবে তিনি ছিলেন না। ফিরছেন তৃতীয় পর্বে। হেরা ফেরি থ্রিতে আবারও দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠি ও পরেশ রাওয়ালের অভিনয়।

প্রিয়দর্শন বলেন, ‘আমি সাধারণত নিজের সিনেমার সিকুয়েল বানাই না। এটা আমার কাজের ধরন নয়। তবে হেরা ফেরি থ্রি পরিচালনা করব। কারণ, প্রযোজক অনেক দিন ধরে সিনেমাটি বানানোর অনুরোধ করছেন।’

হেরা ফেরি থ্রির পর আরও একটি সিনেমা বানিয়ে পরিচালনা থেকে অবসর নেবেন প্রিয়দর্শন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এ সিনেমাগুলোর কাজ শেষ করে আমি অবসর নেব বলে ভাবছি। কারণ, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’

নিজের শেষ প্রজেক্টটি নিয়ে এরই মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন প্রিয়দর্শন। তাঁর সবচেয়ে বেশি সিনেমার অভিনেতা মোহনলালকেই নির্বাচন করেছেন নিজের শেষ সিনেমার নায়ক হিসেবে। এখনো সিনেমাটির চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়নি, তবে আগামী বছর শুটিং শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়দর্শন।

অসংখ্য জনপ্রিয় মালয়ালম সিনেমার পাশাপাশি বলিউডেও অনেক আলোচিত কাজ উপহার দিয়েছেন প্রিয়দর্শন। বানিয়েছেন ‘হেরা ফেরি’, ‘হাঙ্গামা’, ‘হালচাল’, ‘গরম মাসালা’, ‘ভাগাম ভাগ’, ‘চুপ চুপ কে’, ‘ভুল ভুলাইয়া’, ‘খাট্টা মিঠা’, ‘কিউ কি’, ‘আক্রোশ’সহ ২৬টি হিন্দি সিনেমা। তাঁর অবসরের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটি যুগের সমাপ্তি ঘটবে।

সম্পর্কিত

প্রথমবার হরর কমেডি সিনেমায় অজয় দেবগন

বাতিল হয়নি অক্ষয়-সোনাক্ষীর ‘রাউডি রাঠোর’-এর সিকুয়েল

ভাঙা হাত নিয়ে ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহরুখ

তিন দশক পর একসঙ্গে রজনীকান্ত ও মিঠুন

শুটিংয়ে ফিরছেন দীপিকা

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

ভাই আমির খানের বিরুদ্ধে ফয়সাল খানের যত অভিযোগ

‘কেহনা ক্যায়া চাহতে হো’, থ্রি ইডিয়টস-এর বিখ্যাত সংলাপটি বলা অধ্যাপক আর নেই

রাম ছাড়া চলে না কম্পিউটার, ডেটা আসলে দাতা: কৈলাশ খেরের বক্তব্যে ইন্টারনেটে তোলপাড়

সালমানের ‘সিকান্দার’ সিনেমা ব্যর্থ হওয়ার দায় নিলেন পরিচালক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা