৭০ বছরের বন্ধুত্ব, বন্ধুর জন্মদিনেই চিরবিদায় নিলেন ধর্মেন্দ্র

ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।
১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই দুই কিংবদন্তি। তাঁদের জন্মদিন মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে। আগামী ৮ ডিসেম্বর ধর্মেন্দ্রও ৯০ বছর পূর্ণ করতেন।
সেলিম-জাভেদ জুটি বলিউডের আইকনিক চিত্রনাট্যকার। সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম কাজ করেন ১৯৭২ সালের হিট ছবি ‘সীতা অউর গীতা’-তে। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর ভবিষ্যৎ স্ত্রী হেমা মালিনী দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন।
এরপর ধর্মেন্দ্র, সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার মিলে আরও তিনটি ছবিতে কাজ করেন। যার মধ্যে রয়েছে হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকা ‘শোলে’, যা চলতি বছর ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এ ছাড়া তাঁরা ‘ইয়াদো কি বারাত’ (১৯৭৩) এবং ‘চাচা ভাতিজা’ (১৯৭৭) ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন।
তবে ‘শোলে’ ছবিটিই অমরত্ব লাভ করে। পরিচালক রমেশ সিপ্পির এই ছবিতে ধর্মেন্দ্র ‘বীরু’ চরিত্রে অভিনয় করেন। ডাকাত গাব্বার সিংয়ের (আমজাদ খান) হাতে বন্দী থাকার সময় ‘বীরু’ তাঁর প্রেমিকা বাসন্তীকে (হেমা মালিনী) উদ্দেশ করে বলেছিলেন, ‘ইন কুত্তো কে সামনে মাত নাচনা’। এই সংলাপ আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে।
৫০ বছরের বেশি সময় আগে শুরু হওয়া সেলিম-ধর্মেন্দ্রর পেশাগত সম্পর্কটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধনে পরিণত হয়।
এক পুরোনো ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’ ক্লিপে সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, ‘ধর্ম জি এবং আমি বহু বছর ধরে একসঙ্গে। আমাদের সম্পর্ক ১৯৫৮-৫৯ সালের...আমরা দুজনেই একসঙ্গে অনেক সংগ্রাম দেখেছি। অনেক কিছুই আমাদের মধ্যে মিল ছিল। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ এবং আমাদের পরিবারের সদস্য, বড় ভাইয়ের মতো।’
ধর্মেন্দ্র ১৯৯৮ সালে সেলিম খানের ছোট ছেলে সোহেল খান পরিচালিত ‘প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া’ ছবিতে বাবা-তুল্য চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে সালমান খান মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। বডি বিল্ডিংয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে সালমান খান সব সময় ধর্মেন্দ্রকে কৃতিত্ব দিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি কাতারে একটি অনুষ্ঠানে সালমান খান ধর্মেন্দ্রর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেন, ‘মেরে আনে সে পেহেলে এক হি সাকস থে, ওহ হ্যায় ধর্ম জি। হি ইজ মাই ফাদার, দ্যাটস দি এন্ড। আই লাভ দ্যাট ম্যান...।’
বাবার ৯০তম জন্মদিনে সালমান খান এবং সেলিম খান দুজনেই সোমবার বিকেলে পবন হংস শ্মশানে প্রয়াত অভিনেতার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। দিনটি সেলিম খানের পরিবারের জন্য শুরু হয়েছিল জন্মদিনের উদ্যাপন দিয়ে, আর শেষ হয়েছে এক প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকের মধ্য দিয়ে।