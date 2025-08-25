হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: অন্য হলে প্রচারণা চালাতে অনুমতি লাগবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীরা অন্য হলে বা অনাবাসিক প্রার্থীরা আবাসিক হলে প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে বলে জানান ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন। আজ সোমবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংশোধিত জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

সেখানে বলা হয়, প্রচারণা চলাকালে ছাত্রী প্রার্থীরা নির্বাচন আচরণবিধি অনুযায়ী পাঠকক্ষ ছাড়া হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের রুমে, রুমের সামনের বারান্দায়, অতিথি কক্ষ, হল ক্যানটিন, ডাইনিং, অডিটরিয়াম ও ফুড কর্নারে প্রচারণা চালাতে পারবেন। তবে অন্য হলের বা অনাবাসিক প্রার্থীরা আবাসিক হলে প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

ছেলে প্রার্থীরা ছাত্রী হলের হল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত কেবল অডিটরিয়াম বা অতিথি কক্ষে প্রচারণা চালাতে পারবেন বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা ৬(গ) অনুযায়ী একজন প্রার্থী বা একটি প্যানেলের পক্ষে প্রতিটি হলে একটি প্রজেকশন মিটিং করার বিধান রয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থী তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক হল প্রশাসন থেকে ২৪ ঘণ্টা আগে অনুমতিপ্রাপ্তি সাপেক্ষে হল অডিটরিয়াম ব্যবহার করতে পারবেন।

