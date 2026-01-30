হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ এপ্রিল থেকে স্নাতক প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু

জবি প্রতিনিধি‎

‘বি ইউনিটের’ ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের (স্নাতক) ক্লাস শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।

‎আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে ‘বি ইউনিটের’ ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

রেজাউল করিম বলেন, ‘অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছে। কারও পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ আসেনি। গত বছর প্রথম বর্ষের পরীক্ষা ২২ জুন থেকে শুরু হয়েছিল। আমরা দুই মাস এগিয়ে এনেছি। এভাবে আমরা সেশনজট কমিয়ে নিয়ে আসব।’

‎প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন পরিবর্তন সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, ‘প্রতিবছর ডিনদের নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা কমিটি হয়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, কেমন হবে প্রশ্ন। বিভিন্ন কারণে আমরা এবার শুধু এমসিকিউতে পরীক্ষা নিয়েছি। প্রয়োজনের আলোকে আগামীবার লিখিত পরীক্ষা যুক্ত হতে পারে।’

