সর্বমিত্রের পদত্যাগপত্র এখনো পাইনি: ডাকসু জিএস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কান ধরে ওঠবস করানোর দুটি ভিডিও ছড়ানোর পর পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা। এ বিষয়ে ডাকসু জিএস এস এম ফরহাদ বলেছেন, ‘সাধারণত পদত্যাগ-সংক্রান্ত কোনো ইস্যু আসলে লিখিত আকারে আমার কাছে আসবার কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা পাই নাই। এর বাইরে অন্য কোনো বক্তৃতা, কোনো পোস্ট কিংবা কোনো ফিডব্যাক আমার কাছে বিবেচনার বিষয় নয় এখন পর্যন্ত।’

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে ডাকসু ভবনে ‘ডাকসুর চার মাস: দায়িত্ব গ্রহণ ও জবাবদিহিতা’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে এস এম ফরহাদ এসব তথ্য জানান।

সর্বমিত্র চাকমার কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রসঙ্গে অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডাকসু জিএস বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদকের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য অন্যায়-অবিচারে আমরা স্ট্যান্ড নিই। কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি, প্রশাসন আমাদেরকে অসহযোগিতা করেছে; বরং বিপরীতভাবে বিরোধিতা করেছে, আমাদের কাজ বাস্তবায়ন করতে দেয় নাই, প্রত্যেকটা কাজে আপনারা দেখেছেন।

এমনকি ছোট ছোট সংস্কারের কাজ থেকে শুরু করে বড় বড় প্রকল্প, প্রত্যেকটা কাজে একটা চক্র, একটা বিশেষ গ্রুপ—সেটা শিক্ষকদের এবং কর্মচারীদের, তারা যৌথভাবে এই কাজগুলো যাতে বাস্তবায়ন করতে না পারি, সে চেষ্টা করেছে। সে জায়গায় আমাদের ডাকসুর নির্বাচিত সদস্যরা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি, বারবার আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, তারপরেও কাজ জারি রেখেছি।’

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

ডাকসু জিএস আরও বলেন, ‘আমাদের কমন জায়গা ছিল, আমরা অ্যাডভোকেসি করি। যেমন মসজিদ সংস্কার; একটা গ্রুপ করতে চায়, তারা এসে করে দিচ্ছে, আমরা এক্সেস পয়েন্ট তৈরি করেছি। অথবা প্রশাসন বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা সেটা করে। এর বাইরে আমরা সরাসরি কোনো কিছু করি না। কোনো সদস্য করতে চাইলে তাকে আমরা বলি—এটা এভাবে না, বরং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে কোনো কোনো সদস্য, কোনো প্রতিনিধি যদি তাদের (প্রশাসন) সহযোগিতা না পেয়ে নিজে অ্যাকশনে নেমে যায়, সেটি যদিও শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে সে করে থাকে, এটা কাম্য না। এভাবে করা উচিত না। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট অথরিটি সেগুলো নিশ্চিত করবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে...। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি আমাদের রিকোয়েস্টটা করা আছে যে আমরা সংশ্লিষ্ট অথরিটি দিয়ে কাজটা করাব।’

