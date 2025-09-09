হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টিএসসি কেন্দ্রে ভোটের অনিয়মের অভিযোগ আনলেন ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। আজ মঙ্গলবার ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে টিএসসি কেন্দ্রের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।

আবিদুল খান বলেন, ‘টিএসসি কেন্দ্রে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছে। এ কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যা অশনি সংকেত।’

আবিদুলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে আমি অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেছি। কোনো প্রকার বাধা তো দূরে থাক বিন্দুমাত্র আচরণবিধি লঙ্ঘন করিনি আমি। আমি কয়েকটা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পেরেছি বাকিগুলোতে আমাকে ঢুকতে দেয়নি।’

আবিদুল আরও বলেন, ‘স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অধিকার আছে প্রার্থীদের। গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, পোলিং এজেন্ট ও প্রার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করার নির্দেশনা রয়েছে। অনিয়মের অভিযোগ সকাল থেকে আমরা করতে পারতাম। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বলব মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসুন। আপনাদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ।’

অমর একুশে হলের ভোট কারচুপির ব্যাপারে আবিদুল বলেন, ‘আমি সেখানে যাইনি। ওই সম্পর্কে জেনে তারপরে আমি মন্তব্য করব।’

আরও পড়ুন:

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে: নাছির

ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসিতে ৩৫ শতাংশ ভোট

ডাকসু নির্বাচন: ভোট কারচুপির অভিযোগ জিএস পদপ্রার্থী বাকেরের

ডাকসু নির্বাচন: ভোটারকে দুটি ব্যালট পেপার দেওয়ায় পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি

ডাকসু নির্বাচন: প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগ স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী শামীমের

ডাকসু নির্বাচন: আবিদকে জড়িয়ে ধরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন বললেন, ‘সব খবর ভালো’

এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর: সাদিক কায়েম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা