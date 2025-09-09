সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

ডাকসু নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। আজ মঙ্গলবার ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে টিএসসি কেন্দ্রের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।
আবিদুল খান বলেন, ‘টিএসসি কেন্দ্রে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছে। এ কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যা অশনি সংকেত।’
আবিদুলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে আমি অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেছি। কোনো প্রকার বাধা তো দূরে থাক বিন্দুমাত্র আচরণবিধি লঙ্ঘন করিনি আমি। আমি কয়েকটা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পেরেছি বাকিগুলোতে আমাকে ঢুকতে দেয়নি।’
আবিদুল আরও বলেন, ‘স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অধিকার আছে প্রার্থীদের। গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, পোলিং এজেন্ট ও প্রার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করার নির্দেশনা রয়েছে। অনিয়মের অভিযোগ সকাল থেকে আমরা করতে পারতাম। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বলব মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসুন। আপনাদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ।’
অমর একুশে হলের ভোট কারচুপির ব্যাপারে আবিদুল বলেন, ‘আমি সেখানে যাইনি। ওই সম্পর্কে জেনে তারপরে আমি মন্তব্য করব।’
আরও পড়ুন: