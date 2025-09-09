হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসুর পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই: শিবির সভাপতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমনটি লেখেন তিনি।

ফেসবুকের ওই পোস্টে জাহিদ লেখেন, নো নেগোসিয়েশন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের পর ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, কোনো রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী পাড়ার কোনো উপদেষ্টা কিংবা প্রধান উপদেষ্টা কারও অধিকার নেই। এই ম্যান্ডেট কেবলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষার্থীরা তাঁদের জয় নিশ্চিত করেই ফিরবে উল্লেখ করে তিনি কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন।

